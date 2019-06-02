Меган Маркл покине свій будинок: що сталося

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня планує відправитися в США

Меган Маркл хоче повернутися на батьківщину в США, щоб зустрітися з друзями і познайомити їх з Арчі. Вже влітку герцогиня Сасекська планує відправитися у подорож, проте точну дату поки не афішує.

В червні герцогиня вже планує першу серйозне подорож з дитиною, незважаючи на те, що її синові виповниться лише місяць.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Швидше за все, колишня актриса відправиться з малюком у Нью-Йорк вже цього літа. "Поки вона не призначила конкретну дату. Поїздка станеться влітку, і Меган зможе побачитися з мамою та друзями", - розповів інсайдер.

Також джерело з оточення королівської сім'ї повідомило, що за останній місяць Меган дуже сильно змінилася, адже народження малюка зробило герцогиню Сасекську більш доброзичливою по відношенню до оточуючих.

До речі, одна з букмекерських контор повідомляє, що королівське подружжя незабаром обзаведеться другою дитиною і у новонародженого Арчі з'явиться молодший брат або сестричка. На даний момент ставка на те, що про поповнення оголосять у наступному році, становить 5/4.

Нагадаємо, що ображена Меган Маркл не прийде на зустріч з Трампом. ЗМІ пов'язують таку поведінку герцогині Сасекської з недавньою грубістю на її адресу з боку американського лідера.

Ми писали, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.

А також, що Меган Маркл потрапила у скандал через зведеного брата, який звинуватив герцогиню Сасекську у всіх його бідах.