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Кейт Міддлтон чи Меган Маркл: стало відомо, хто більш популярний

STYLERПерсони    16.08.2019 - 12:01
Кейт Міддлтон чи Меган Маркл: стало відомо, хто більш популярний
Кейт Міддлтон і Меган Маркл (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон і Меган Маркл потрапили в рейтинг популярності членів королівської сім'ї

Кейт Міддлтон чи Меган Маркл - хто з них більш популярний в світі? Це питання мучало давно шанувальників королівської сім'ї. І ось нещодавно відомий інтернет-ресурс YouGov оприлюднив результати соціологічного дослідження, в рамках якого 9000 респондентів вибирали свого фаворита з Букінгемського палацу.

Перше місце (сумнівів бути не могло) дісталося 93-річній Єлизаветі II. За правлячу королеву Великої Британії віддали голоси 72% опитаних.

Всього 1% голосів до своєї вінценосної бабусі не добрав принц Гаррі. При цьому слід зазначити, що рейтинг чоловіка голлівудської зірки за рік впав на 6%.

"Бронза" дісталася брату Гаррі - принцу Вільяму. За нього проголосували 69%, що, втім, теж менше, ніж в 2018 році.

За рік не втратила свої позиції Кейт Міддлтон. За герцогиню Кембриджську стабільно віддали голоси 64% респондентів, що дозволило 37-літній багатодітній мамі зайняти четверте місце.

А ось Меган Маркл з торішніх 55% скотилася до шостої сходинки рейтингу з результатом 49%. Герцогиню Сассекську обігнав навіть 98-річний принц Філіп - чоловік Єлизавети ІІ. Його вважають популярним 55% опитаних.

Кейт Міддлтон чи Меган Маркл: стало відомо, хто більш популярний

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Сьоме місце дісталося принцу Чарльзу (48%). За ними слідують принцеса Анна (46%), Зара Філіппс (42%), невістка королеви Софі Вессекська і герцогиня Корнуольська Камілла набрали по 29%, а принц Едвард - 26%.

Останні три рядки зайняли принцеси Євгенія (25%) і Беатріс (24%), а аутсайдером став їх батько - принц Ендрю (21%).

Кейт Міддлтон чи Меган Маркл: стало відомо, хто більш популярний

Скріншот (yougov.co.uk)

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити африканського малюка.

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