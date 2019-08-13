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Перестануть бути герцогами: Меган Маркл і принц Гаррі отримають новий титул

STYLERПерсони    13.08.2019 - 10:26
Перестануть бути герцогами: Меган Маркл і принц Гаррі отримають новий титул
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі незабаром вирушать у подорож

Меган Маркл і принц Гаррі можуть стати власниками нового титулу під час свого візиту до Шотландії. Після того, як вони перетнуть кордон автономії, їх не будуть називати герцогом і герцогинею Сассекськими. Про це пише західний таблоїд Mirror.

Повідомляється, що королівська пара відправиться в резиденцію Єлизавети II замок Балморал в серпні. І коли вони перетнуть кордон Шотландії, їх стануть іменувати "граф і графиня Дамбартон".

Саме так прийнято буде називати герцогів Сассекських під час візиту до шотландської резиденції королеви.

Перестануть бути герцогами: Меган Маркл і принц Гаррі отримають новий титул

Шотландська резиденція Єлизавети II замок Балморал (фото: thousandwonders.net)

"Коли Гаррі і Меган будуть приїжджати в Шотландію, їх будуть називати графом і графинею Дамбартон", - розповів інсайдер, пояснивши, що так називається невелике містечко в Шотландії з населенням 20 тисяч осіб.

Гаррі стане третім графом Дамбартона, що знаходиться в 195 кілометрів від замку Балморал.

Варто також зазначити, що згідно ієрархічній системі британських аристократів графи займають третю позицію після герцога і маркіза. А після графів слідують віконти і барони. Таким чином принц Гаррі і Меган будуть "понижені у посаді" при перетині кордону з Шотландією.

Перестануть бути герцогами: Меган Маркл і принц Гаррі отримають новий титул

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Тим не менше, після повернення в Англію, Меган і Гаррі знову стануть називатися герцогами Сассекськими.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.

До речі, колишні армійські товариші принца Гаррі були неприємно здивовані тим впливом, який справляє на нього дружина. Товариші по службі герцога Сассекського по Афганістану були вражені тим, що колись брутал і пияка Гаррі тепер балує себе дорогими педикюром і сеансами масажу.

Також ми писали, що на Вімблдоні герцогиня Сассекська попала в гучний скандал, пов'язаний із забороною оточуючим її фотографувати під час турніру. Таке "табу" викликало в місцевій пресі широку хвилю критики.

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