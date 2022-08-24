"Все повністю згоріло": у Маріуполі діти показали, що окупанти зробили з містом (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі діти показали зруйноване місто. Катаючись на велосипедах, вони показали вулицю Купріна, на якій стоять спалені після обстрілів росіян будинки.

За словами дітей, люди роками збирали гроші на свої квартири, пенсіонери навіть економили на їжі, щоби щось залишити дітям й онукам. Однак, через росіян вони тепер залишилися ні з чим.

"Маріуполь очима улюблених підлітків. Вулиця Купріна прямо навпроти розбудови окупантів, якою пускають туман у вічі всьому місту. А для правди потрібно просто перейти вулицю", - йдеться у повідомленні.

На відео діти розповіли, що в одному із багатоквартирних будинків якийсь ремонт провели лише на першому поверсі.

"А так все повністю згоріло, все розбите. Навколо будинки згоріли", - сказав хлопчик.

Також можна побачити, що біля зруйнованих будинків досі лежать купи бетону та багато іншого сміття.

"Будинок, потріпало. У цьому будинку, на камері не особливо видно, але дах розбитий сильно", - описав підліток.

Інший хлопчик емоційно зазначив, що квартири у місті дорого коштують і люди на них дуже довго збирали.