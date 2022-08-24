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"Все повністю згоріло": у Маріуполі діти показали, що окупанти зробили з містом (відео)

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Маріуполь, Середа 24 серпня 2022 16:01
"Все повністю згоріло": у Маріуполі діти показали, що окупанти зробили з містом (відео) Підлітки у Маріуполі показали зруйноване місто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі діти показали зруйноване місто. Катаючись на велосипедах, вони показали вулицю Купріна, на якій стоять спалені після обстрілів росіян будинки.

Відео у Telegram опублікував радник законного міського голови Петро Андрющенко.

За словами дітей, люди роками збирали гроші на свої квартири, пенсіонери навіть економили на їжі, щоби щось залишити дітям й онукам. Однак, через росіян вони тепер залишилися ні з чим.

"Маріуполь очима улюблених підлітків. Вулиця Купріна прямо навпроти розбудови окупантів, якою пускають туман у вічі всьому місту. А для правди потрібно просто перейти вулицю", - йдеться у повідомленні.

На відео діти розповіли, що в одному із багатоквартирних будинків якийсь ремонт провели лише на першому поверсі.

"А так все повністю згоріло, все розбите. Навколо будинки згоріли", - сказав хлопчик.

Також можна побачити, що біля зруйнованих будинків досі лежать купи бетону та багато іншого сміття.

"Будинок, потріпало. У цьому будинку, на камері не особливо видно, але дах розбитий сильно", - описав підліток.

Інший хлопчик емоційно зазначив, що квартири у місті дорого коштують і люди на них дуже довго збирали.

Раніше ми повідомляли, що росіяни в Маріуполі ділять награбоване майно за допомогою зброї.

Також ми писали, що у Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором України.

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