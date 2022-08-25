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У День Незалежності над окупованими містами активісти підняли український прапор (відео)

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Четвер 25 серпня 2022 10:13
У День Незалежності над окупованими містами активісти підняли український прапор (відео) Прапор України встановили в окупованих містах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Рух опору привітав жителів окупованих міст Донбасу, Харківщини та Херсонщини з Днем Незалежності України. Зокрема, було встановлено український прапор.

Унікальними кадрами поділилося Головне управління розвідки Міноборони України.

Активісти Руху опору на честь Дня Незалежності уставили українські прапори над окупованими Маріуполем, Мирним та Балаклією.

На відео видно, що у Маріуполі активісти зняли російський прапор та кинули його на землі і замість нього повісили прапор України.

"Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна - тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі. Рух Опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни", - йдеться у повідомленні.

У День Незалежності над окупованими містами активісти підняли український прапор (відео)У Маріуполі активісти зняли російський прапор (скрін)

У День Незалежності над окупованими містами активісти підняли український прапор (відео)Активісти в окупованих містах встановили український прапор (скрін)

Раніше ми повідомляли, що хакери привітали з Днем Незалежності жителів Криму, Донецька та Росії.

Також ми писали, що у небі над Миколаївською областю хмари сформували обриси, що зовні нагадують карту України.

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День незалежності України
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