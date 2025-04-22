Марина Боржемская показала редкие семейные фото со своим отцом и детьми

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская трогательно обратилась к своему отцу в его день рождения и показала их совместные фото.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
"Сегодня день рождения моего папы - человека, который для меня всегда был и остается чем-то гораздо больше, чем просто отец", - поделилась с подписчиками Боржемская.
Боржемская показала своего отца (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
"Ты моя опора, мой друг, мое пространство безопасности. С тобой легко, спокойно, по-настоящему", - подчеркнула она.
Фитнес-тренер показала архивное фото с отцом (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
"Мне невероятно ценны наши разговоры, моменты тишины, наши небольшие секреты - только между нами. Ты научил меня чувствовать себя глубже, видеть сердцем, жить со светом внутри", - отметила она.
Отец Марины Боржемской с внучкой (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Также она опубликовала несколько забавных фото ее детей - Оливии и Роберта - с дедушкой.
Сын Марины Боржемской и ее отец (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Фолловеры фитнес-тренера тут же принялись комментировать семейные фото, многие из них отметили, что отец Боржемской похож на известного актера Роберта де Ниро:
Боржемская со своим отцом (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Марина Боржемская - известная украинская телеведущая, фитнес-эксперт, а также популярная блогерша, получившая известность благодаря своим знаниям в сфере здоровья и физической подготовки.
Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, который умер в ноябре 2024 года.
Узелков и Боржемская развелись в 2018 году после 22 лет отношений. Бывшая звездная пара долго не называла причины развода, и только недавно Марина призналась, что в браке с Вячеславом терпела психологический абьюз. При этом женщина ни в чем не обвиняет бывшего мужа, поскольку считает, что могла в любой момент прекратить токсические отношения, но она выбрала "жертвенность".
Воспитывает двоих детей: 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию.
Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
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