Марина Боржемская показала редкие семейные фото со своим отцом и детьми

"Сегодня день рождения моего папы - человека, который для меня всегда был и остается чем-то гораздо больше, чем просто отец", - поделилась с подписчиками Боржемская.



Боржемская показала своего отца (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Ты моя опора, мой друг, мое пространство безопасности. С тобой легко, спокойно, по-настоящему", - подчеркнула она.



Фитнес-тренер показала архивное фото с отцом (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Мне невероятно ценны наши разговоры, моменты тишины, наши небольшие секреты - только между нами. Ты научил меня чувствовать себя глубже, видеть сердцем, жить со светом внутри", - отметила она.



Отец Марины Боржемской с внучкой (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Также она опубликовала несколько забавных фото ее детей - Оливии и Роберта - с дедушкой.



Сын Марины Боржемской и ее отец (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры фитнес-тренера тут же принялись комментировать семейные фото, многие из них отметили, что отец Боржемской похож на известного актера Роберта де Ниро:

"Похожий на де Ниро"

"Реально ваш папа похож на Роберта де Ниро. Поздравляю вас с именинником, желаю ему крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни"

"Долголетия желаю и счастья. Ваш отец очень похож на Роберта де Ниро"

"Как папа похож на де Ниро! Крепкого здоровья"

"Зашла в комментарии, чтобы увидеть, написали ли уже, что ваш отец похож на Роберта де Ниро"

"Очень похож на актера де Ниро, я сразу подумала, что это он".



Боржемская со своим отцом (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Что известно про Марину Боржемскую

Марина Боржемская - известная украинская телеведущая, фитнес-эксперт, а также популярная блогерша, получившая известность благодаря своим знаниям в сфере здоровья и физической подготовки.

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, который умер в ноябре 2024 года.

Узелков и Боржемская развелись в 2018 году после 22 лет отношений. Бывшая звездная пара долго не называла причины развода, и только недавно Марина призналась, что в браке с Вячеславом терпела психологический абьюз. При этом женщина ни в чем не обвиняет бывшего мужа, поскольку считает, что могла в любой момент прекратить токсические отношения, но она выбрала "жертвенность".

Воспитывает двоих детей: 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию.



Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)