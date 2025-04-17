Как Елена Мозговая выглядела 28 лет назад: редкое фото, на котором ее трудно узнать

Продюсер Елена Мозговая поделилась архивным фото, сделанным почти три десятилетия назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instаgram .

Как Мозговая выглядела в 1990-х

"1997 год. Прошлый век в прямом смысле", - отметила она в подписи к публикации.

На фото молодая Мозговая позирует в черной шубе, с короткими волосами и минимумом макияжа. Такой пользователи сети ее точно не видели!



Елена Мозговая показала архивное фото (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как она выглядит сейчас

Также она опубликовала новое фото без макияжа и фильтров.

"На самом деле почти каждый день я выгляжу вот так - без прически, макияжа, платья и каблуков. В кепке, джинсах и кроссовках", - подчеркнула Мозговая.



Как Мозговая выглядит сейчас (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Отметим, что Мозговая - дочь легендарного певца и композитора Николая Мозгового.

У нее трое дочерей от разных мужчин. Первым мужем Мозговой был украинский хоккеист Валентин Олецкий. Во второй раз она вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.

В середине 1990-х начала встречаться с популярным певцом Александром Пономаревым. Отметим, что отец Мозговой не поддерживал выбор дочери, но и не препятствовал отношениям влюбленных. В 1998 году у пары родилась общая дочь Евгения.

Однако этот брак не был счастливым, так как между ними часто возникали ссоры и скандалы, и они расстались после 10 лет отношений.

Пономарев называл причиной их расставания измены бывшей супруги. А Елена Мозговая в свою очередь в интервью Наталии Влащенко рассказала, что все ее отношения, в том числе с Пономаревым, были абьюзивными.

Затем Мозговая вышла замуж за певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода). В 2015 году у них родилась дочь Соломия.



Елена Мозговая с младшей дочерью (фото: instagram.com/olenamozgova1)