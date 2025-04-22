Марина Боржемська показала рідкісні сімейні фото зі своїм батьком та дітьми

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська зворушливо звернулася до свого батька в його день народження і показала їхні спільні фото.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
"Сьогодні день народження мого тата - людини, яка для мене завжди була і залишається чимось набагато більшим, ніж просто батько", - поділилася з підписниками Боржемська.
Боржемська показала свого батька (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
"Ти моя опора, мій друг, мій простір безпеки. З тобою легко, спокійно, по-справжньому", - підкреслила вона.
Фітнес-тренерка показала архівне фото з батьком (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
"Мені неймовірно цінні наші розмови, моменти тиші, наші невеликі секрети - тільки між нами. Ти навчив мене відчувати себе глибше, бачити серцем, жити зі світлом усередині", - зазначила вона.
Батько Марини Боржемської з онукою (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Також вона опублікувала кілька кумедних фото її дітей - Олівії та Роберта - з дідусем.
Син Марини Боржемської та її батько (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Фоловери фітнес-тренера одразу ж почали коментувати сімейні фото, багато хто з них зазначив, що батько Боржемської схожий на відомого актора Роберта де Ніро:
Боржемська зі своїм батьком (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Марина Боржемська - відома українська телеведуча, фітнес-експертка, а також популярна блогерка, яка здобула популярність завдяки своїм знанням у сфері здоров'я та фізичної підготовки.
Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, який помер у листопаді 2024 року.
Узелков і Боржемська розлучилися 2018 року після 22 років стосунків. Колишня зіркова пара довго не називала причини розлучення, і тільки нещодавно Марина зізналася, що в шлюбі з В'ячеславом терпіла психологічний аб'юз. При цьому жінка ні в чому не звинувачує колишнього чоловіка, оскільки вважає, що могла в будь-який момент припинити токсичні стосунки, але вона обрала "жертовність".
Виховує двох дітей: 16-річного сина Роберта та 13-річну доньку Олівію.
Марина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
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