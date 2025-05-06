Притула показал маму-красавицу на редком архивном фото

Популярный украинский телеведущий, гражданский деятель и волонтер Сергей Притула показал в сети, как выглядела его мама 44 года назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.

Дело в том, что сегодня его матери исполняется 70 лет.

На редком черно-белом фото изображен совсем маленький Сергей Притула, его брат и красавица-мама, которой 26 лет.

"На этой фотографии мне 5 месяцев. Брату 4 года. Маме - 26. 22 ноября 1981 года. Впереди десятилетия, в течение которых мама будет надежной опорой для папы в смелости принятия решений, а для нас с братом - невероятным мотиватором к обучению", - написал он.

Шоумен трогательно обратился к маме, которая стала для него опорой.

"Мама поможет нам пройти турбулентность 90-х, которая совпадет со сложным подростковым периодом. Мудро проконтролирует, чтобы "гаражи" и сигареты не стали нам привлекательнее книг и олимпиад. Мама на все 100% применила свои два высших образования и крутые организационные скилы для прокладки дороги к успеху ее "доберманов", - отметил Притула.

Также он выразил ей благодарность за все то, что она сделала.

"Благодарю тебя за эту любовь, за заботу, за бессонные ночи. За жизнь. За лучшего в мире старшего брата. И за наше воспитание!" - подчеркнул волонтер.



Сергей Притула показал, как выглядела в молодости его мама (фото: instagram.com/siriy_ua)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Сергея Притулы тут же принялись комментировать его публикацию:

"Поздравляю! Такое красивое поздравление. Аж расплакалась"

"Мечтаю, чтобы и мои дети говорили такие слова, когда мне будет 70"

"Такое чувственное и трепетное поздравление. Здоровья вашей маме"

"Спасибо вашей маме за такого сына"

"Как это трогательно, когда "доберманы" пишут такие благодарные и нежные слова о маме! Многая лита!".

Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, основатель благотворительного фонда Сергея Притулы, волонтер, телеведущий, актер.

Притула был в браке с Юлией Андрийчук. Они познакомились в 2007 году в Тернополе, позже сыграли свадьбу, однако потом развелись. От этих отношений у него есть старший сын Дмитрий, которому в прошлом году исполнилось 16 лет.

Летом 2015 года он женился во второй раз - его избранницей стала Екатерина Сопельник. В этом браке у него родились две дочери: в 2017 году Соломия, а в 2021-м - Стефания.



Сергей Притула с детьми (фото: instagram.com/siriy_ua)