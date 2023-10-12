Марина Бех-Романчук "зажгла" сеть фото пышных форм

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно ведет социальные сети, где основную массу контента составляют снимки с разных курортов. На этот раз спортсменка порадовала поклонников откровенными фото в купальнике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.