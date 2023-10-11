Кейт Миддлтон вышла в свет в солнечном образе и серьгах с трагической историей (фото)

Кейт Миддлтон не перестает удивлять публику своим изяществом и вкусом, поскольку ее образы всегда очень грамотны и уместны. И вчера, на встрече в Бирмингеме она это снова доказала.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком наряде уэльская принцесса посетила Бирмингем и для чего.

Образ Кейт Миддлтон

10 октября Кейт вместе с мужем Уильямом появилась на специальном форуме под названием "Исследуя наши эмоциональные миры" в Бирмингеме, на котором молодежь Великобритании могла рассказать о необходимости делиться своими эмоциями и чувствами, а не закрываться в себе.

Во время мероприятия Кейт вышла на сцену, чтобы сказать о важности преодоления негативных стереотипов по поводу психического здоровья и поразила своим образом.

Миддлтон была в своем горчично-желтом пиджаке от бренда LK Bennett, который уже неоднократно надевала на встречи, в черной блузке с длинными рукавами, в черных широких брюках в стиле палаццо и в классических туфлях в тон.

Кейт Миддлтон посетила Бирмигем в ярком, но трагическом образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Хорошим дополнением к образу Кейт стали золотые серьги в форме звезды от бренда Ear Sass, те самые, которые принцесса получила в подарок на матче с регби еще в июне. Тогда тренер регбийного клуба Сара Рентон подарила серьги принцессе Уэльской.

Трвгические серьги Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/dresslikeaduchess)

Символизм образа Кейт

И эти серьги стали очень символическими, ведь дочь Сары покончила с собой после затяжной депрессии. Можно сказать, что Миддлтон символизировала аксессуарами тематику встречи с молодежью и почтила светлую память молодой девушки, которая погибла из-за дипрессии и нерешенных психологических проблем.

Символическими стали не только серьги, но и пиджак, точнее, его цвет. Он имеет особое значение, поскольку горчично-желтые цвета присутствуют в логотипах Beyond и Young Minds UK - это благотворительные организации, присутствовавшие на форуме психического здоровья для молодежи, куда и посетили Кейт Миддлтон с Уильямом.

Символический пиджак Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/dresslikeaduchess)

Символичность играет очень важную роль в построении образов уэльской принцессы. На них обращают внимание и подчеркивают важность месседжей.

Кейт Миддлтон посетила Бирмигем в ярком, но трагическом образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)