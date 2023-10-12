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Марина Бех-Романчук "запалила" мережу фото пишних форм

Четвер 12 жовтня 2023 13:43
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Марина Бех-Романчук "запалила" мережу фото пишних форм Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно веде соціальні мережі, де основну масу контенту становлять знімки із різних курортів. На цей раз спортсменка потішила прихильників відвертими фото у купальнику.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.

Марина Бех-Романчук похизувалася пишними формами

На чорно-білих знімках, які легкоатлетка опублікувала у своєму блозі, вона позує у купальнику.

Він не стільки приховував принади розкутої красуні, скільки щедро відкривав їх поглядам усіх бажаючих.

Марина Бех-Романчук &quot;запалила&quot; мережу фото пишних форм

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Відверту публікацію Марина Бех-Романчук ніяк не підписала, лише поставила емодзі сердечка.

Реакція юзерів

Фоловери знаменитості засипали її компліментами.

  • Прекрасна леді!
  • Не могла б ти перевернутися?
  • Неймовірно
  • Де взяти такий купальник?
  • Сильно і гарно

Марина Бех-Романчук &quot;запалила&quot; мережу фото пишних форм

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

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