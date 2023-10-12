Марина Бех-Романчук "запалила" мережу фото пишних форм

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно веде соціальні мережі, де основну масу контенту становлять знімки із різних курортів. На цей раз спортсменка потішила прихильників відвертими фото у купальнику.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.