10 самых оригинальных и ярких образов Юлии Саниной, которые сводят с ума

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина на протяжении всей своей карьеры умела удивить публику невероятными перевоплощениями. Она не боится смелых образов и перемен во внешности.

Образ Юлии Саниной на Евровидении 2023

Известно, что Санина была ведущей от Украины на всемирном конкурсе талантов Евровидении. И именно там Юля смогла поразить каждым своим образом. Но одно платье запомнилось зрителям больше всего.

Санина надела черное кожаное платье, низ которого был огненным. Да, это был только узор огня, но выглядело это очень эффектно.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ в клипе Сестра

В таком образе Юля никогда еще не появлялась на публике. На ней был белый комбинезон с иероглифами, а также пальто-одеяло бело-розового цвета также разрисованное иероглифами. Образ получился довольно странным, но он передает суть клипа и песни Сестра.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ на Танцах со звездами

Когда Санина участвовала в шоу Танцы со звездами, она каждый раз примеряла на себя невероятные образы. Но больше всего поразил образ из фильма Аватар.

Юля настолько вжилась в него, что ее хотелось бы увидеть не только на паркете в этом амплуа, но еще и в фильме.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Клип Жива

В этом клипе Юля предстает настоящим вампиром, ее глаза невероятно большие и черные, а платье как из сериала Семейка Адамсов. Этот образ было воплотить непросто, но у Саниной уже есть опыт работы со сложными нарядами и гримом.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Концертный образ Юлии Саниной

На одном из концертов в Киеве Санина была одета в очень странное платье, она словно создана из кусочков цветной кожи, сверху на певице была одета кожаная курточка. Но самое интересное - это фигура за спиной Юли.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ для клипа Мелодия

Когда-то Юля примерила на себя образ комонавта. Это выглядит невероятно, ведь воплотить настоящий образ космонавта непросто.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Клип Косатка

Для этого клипа Юля выбрала нежный образ в белой цветовой гамме. Юбка, рубашка с цветами, пиджак. Вроде бы ничего особенного, но в сочетании с обручем, макияжем и белыми волосами, которые не присущи Юле - образ получился невероятным.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Клип Гора

В этой истории Юля примерила три невероятных и разных образа, но поговорим лишь о двух особых.

Короткая прическа, кожаная куртка, ботинки, черные глаза и меч в руках. Именно в таком образе Юлия предстает в клипе Гора и борется за свет в пламени по легенде песни.

А вот во втором образе в этой же истории Санина примеряет образ черной невесты. Певица надела длинное бежевое платье, черный плащ и черную фату. Конечно, макияж, как всегда, был ярким и с акцентом на губах.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Образ неонового демона

Именно так Юля называет свой образ в фиолетовых тонах. Яркий макияж, фиолетовые губы и глаза. Блестящая кофточка и волосы с розовым оттенком. Этот образ является одним из самых ярких в арсенале Юли.

Самые оригинальные образы Юлии Саниной (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Стоит сказать, что Санина - одна из немногих артисток, которая всегда готова экспериментировать с образами, поскольку именно это придает ей уверенность в себе и в своих силах.