Марафон ужасов. 7 нестандартных сериалов на Хэллоуин 2023

Сезон Хэллоуина - прекрасная возможность завернуться в уютный плед, наслаждаясь вкусным чаем и просмотром классических фильмов ужасов или сериалов с мистической атмосферой и эстетикой, напоминающей о приближающемся Дне Всех Святых.

РБК-Украина (проект Styler) совместно с MEGOGO подготовили особую подборку мрачных и напряженных сериалов от HBO к Хэллоуину. Убийства, таинственные исчезновения, мистика и многое другое - читайте подборку и включайте уже сейчас.

Кенди Монтгомери проживает в Техасе и ведет спокойную жизнь вместе со своей счастливой семьей. Но гармонию в жизни Кэнди нарушает муж одной из ее подруг - Аллан Гор, с которым у нее начинаются романтические отношения. Со временем в их отношениях находится место для ревности, которая становится основой для трагических событий.

Внимание этой картины привлекла персона Элизабет Олсен, которая появилась здесь как главная героиня. Мини-сериал понравится любителям напряженных триллеров с невероятной атмосферой.

События сериала берут свое начало в 30-х годах прошлого века в сердце Калифорнии - Лос-Анджелесе. Перри Мэйсон - частный детектив, в руки которого попадает дело об убийстве полуторагодовалого мальчика. На пути к правде герою придется бороться не только с загадками этого непростого расследования, но и с тяжелыми психологическими последствиями войны, в которой ему пришлось принять участие.

Эта картина является примером хорошей детективной истории, где развитие каждого персонажа увлекает зрителя и удерживает ее до самого финала.

Пятеро подруг внезапно замечают что-то необычное. Их не покидает чувство того, что за ними следует настоящая охота. Впоследствии их опасения сбываются, что становится катализатором дальнейших событий. Странный незнакомец начинает шантажировать девушек из-за дел, совершенных их родителями.

Несмотря на то, что сериал является четвертой экранизацией франшизы "Милые обманщики", он может удивить как новых зрителей, так и ценителей предыдущих частей.

Документальные сериалы 2004 нашли свое отражение в новой картине от HBO. Сюжет разворачивается вокруг автора криминальных романов - Майкла Петерсона, получающего трагическое известие об убийстве своей жены. Однако это событие - далеко не единственная неприятная новость. Именно Майкл становится главным подозреваемым в ходе расследования.

Авторам удалось освежить взгляд на эту историю и поразить как критиков, так и широкую аудиторию. Стоит отметить и великолепную актерскую игру Колина Ферта, прекрасно вошедшего в образ главного героя.

Жизнь молодого Аттикуса Блэка полна неприятностей. Пройдя Корейскую войну, он возвращается домой в надежде на спокойную жизнь. Но в результате - находит заброшенный дом и не находит собственного отца. Довольно быстро он наталкивается на подсказки и отправляется на поиски вместе с подругой и дядей.

Эта история объединяет элементы детектива, мистики и ужаса. В то же время, она затрагивает важные социальные аспекты. Главный герой то и дело будет сталкиваться с проявлениями расизма на своем пути.

Успешная экранизация видеоигры - это скорее исключение, чем правило. Именно таким исключением и является "Последний из нас", снятый по мотивам одноименной игры. В центре сюжета находятся два персонажа - контрабандист Джоэл и девочка Элли, вынужденные существовать в условиях смертельной пандемии, неустанно уничтожающей человечество. Но Элли - необычная девушка, которая может стать ключом к спасению цивилизации.

Благодаря замечательной актерской игре у зрителей есть возможность проникнуться атмосферой антиутопического мира и наблюдать за развитием отношений двух совершенно разных персонажей.

Детектив полиции в пригороде Филадельфии занимается расследованием убийств и исчезновением людей. Однако факт наличия нераскрытых преступлений заставляет население подвергать сомнению профессиональные способности героини. Личная жизнь Мейра также полна невзгод. Кроме развода ей пришлось пережить потерю сына. Сможет ли она пройти все жизненные испытания и добиться признания?

Сериал в большинстве своем преуспел благодаря невероятной игре Кейт Уинслет, сыгравшей роль Мэйр Шиен. Но при этом операторская работа, постановка кадров и другие технические приемы идеально дополнили ее и создали интересный детектив с угрюмой атмосферой.