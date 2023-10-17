6 атмосферных осенних фильмов для холодных вечеров

Осень - это довольно романтическое и уютное время года, именно осенью люди обычно любят вечером посмотреть атмосферные фильмы. Но их так много, что выбор занимает много времени.

Осень в Нью-Йорке

Он впервые влюбился. Она влюбилась навсегда - именно так создатели описывают сюжет этого фильма. Ведь в центре картины появляется закоренелый пожилой холостяк Уилл Кейн, владелец ресторана. Он любит свою работу, но ни разу не влюблялся в женщину по-настоящему. Однажды он знакомится с девушкой Шарлоттой Филдинг, которая вдвое младше его и увлекается ею не на шутку.

Маленькие женщины

Сюжет этого атмосферного фильма рассказывает историю четырех сестер, вообще не похожих друг на друга. Их зовут Мэг, Эмми, Бет и Джо. Одна из них мечтает о театральной карьере актрисы, другая обожает рисование, третья без ума от музыки. Но больше всего среди них отличается Джо - она терпеть не может стереотипы о классической любви и пытается бороться с ними.

Последняя любовь Мистера Моргана

Потеряв несколько лет назад горячо любимую жену, профессор Мэтью Морган живет в одиночестве, пока однажды не встречает на своем пути молодую девушку Полин. Она тоже преподает, правда, танцы. Между людьми двух поколений завязывается дружба, которая полезна обоим. Эти странные отношения раскроют то, что скрыто далеко внутри.

Октябрьское небо

Этот фильм основан на реальных событиях. В его сюжете предстает старшеклассник Хомер Хикэм, родившийся в совсем маленьком городке Колвуд, расположенном в Западной Виргинии. Он узнал о запуске спутника и бредит идеей космоса. Поэтому он решил построить свою собственную ракету.

Таинственный лес

В лесу небольшого селения живут опасные существа, те самые, чье имя называть нельзя. Поэтому местные жители не нарушают покой существ. Но однажды жителю поселка Луцию Ханту нужно разрешение старейшин на то, чтобы пойти в город за лекарством для своего сына, но ему отказывают. После смерти маленького мальчика покой между мирами нарушается.

Ножи наголо

В центре сюжета предстает детектив, по имени Бенуа Бланк, расследующий убийство известного романиста Гарлана Тромби. Детективу придется разобраться в хитросплетении ложных следов и лжи, чтобы установить личность убийцы.