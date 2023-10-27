Хэллоуин в Киеве: список небанальных событий с мистической атмосферой

Хэллоуин – это праздник с особой атмосферой, он мистический и тайный. В Украине его начали воспринимать и праздновать в конце 1990-х. С этого времени ежегодно принято устраивать тематические мероприятия.

При подготовке материала были использованы источники: сайты Капитан Киев, Театр на Подоле, Киев Модерн-Балет, Киевский Код.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список событий в Киеве с мистической атмосферой, посвященных Хэллоуину и делится с вами списком

Мистические события Киева посвящены Хэллоуину

Накануне Хэллоуина весь город становится усыпан тыквами, которым часто дорисовывают лицо нечистых сил. Это выглядит жутко, но дарит киевлянам особую атмосферу.

А также местные заведения организуют интересные представления, экскурсии, лекции.

Куда пойти в Киеве накануне Хэллоуина (фото: Freepik)

Мистические экскурсии

27 октября в 18:30 Киевский код проводит "Ночь в музее аптеке". Это мистическая и очень интересная экскурсия, которая позволит вам:

погулять по подолу и почувствовать вкус его тайных историй

поговорить о спиритизме, врачах, пророках и гениальных музыкантах

открыть тайну заточенного безумца

а вечером посетить музей аптеки, где витает аромат лекарственных и волшебных трав, дом знахарки и даже лаборатория алхимика и многие другие тайны.

28 октября в 11:15 организаторы из объединения Капитан Киев приглашают на "Мистические истории в дебрях Подола" - прогулку по улочкам Подола и его причудливым дворикам.

А 29 октября в 15:00 у вас будет возможность узнать больше о ведьмах Киева. Это еще одна мистическая экскурсия, которая раскроет загадочный мир ведьм. Вы сможете узнать легенды о жизни и их настоящем лице.

Куда пойти в Киеве накануне Хэллоуина (фото: Freepik)

Спектакли

29 октября в 16:00 Театр на Подоле презентует современное украинское фэнтези "Приворотное зелье" по мотивам пьесы Братьев Капрановых.

В тот же день в 18:00 на сцене Октябрьского дворца Kyiv Modern Ballet ставит балет по мотивам повести Николая Гоголя "Вий".

Лекции

31 октября в 19:00 Kyiv.482 организуют лекцию по теме "История народной магии: предсказание, любовь и счастливая судьба".

В тот же день в 19:30 в Avangarden Gallery приглашают на лекцию "Хэллоуин и украинские традиции: что общего", которая поможет развеять собственные мифы и узнать, как на самом деле влияют приметы и обряды на нашу жизнь.