Марафон жахів. 7 нестандартних серіалів на Хелловін 2023

Сезон Хелловіна - чудова нагода загорнутися у затишний плед, насолоджуючись смачним чаєм і переглядом класичних фільмів жахів або серіалів із містичною атмосферою та естетикою, яка нагадує про наближення Дня Всіх Святих.

РБК-Україна (проект Styler) спільно з MEGOGO підготували особливу добірку похмурих та напружених серіалів від HBO до Хелловіну. Вбивства, таємничі зникнення, містика та багато іншого - читайте добірку і вмикайте вже зараз.

Кенді Монтгомері проживає в Техасі та веде спокійне життя разом зі своєю щасливою родиною. Але гармонію в житті Кенді порушує чоловік однієї з її подруг - Аллан Гор, з яким у неї починаються романтичні відносини. З часом у їхніх стосунках знаходиться місце для ревнощів, які стають основою для трагічних подій.

Увагу до цієї картини привернула персона Елізабет Олсен, яка з’явилася тут як головна героїня. Міні-серіал стане до вподоби любителям напружених трилерів з неймовірною атмосферою.

Події серіалу беруть свій початок в 30-х роках минулого століття у серці Каліфорнії - Лос-Анджелесі. Перрі Мейсон - приватний детектив, до рук якого потрапляє справа про вбивство півторарічного хлопчика. На шляху до правди герою доведеться боротися не тільки із загадками цього непростого розслідування, а ще й з важкими психологічними наслідками війни, у якій йому довелося взяти участь.

Ця картина є прикладом гарної детективної історії, де розвиток кожного персонажа захоплює увагу глядача та утримує її до самого фіналу.

П’ятеро подруг раптово помічають щось незвичне. Їх не покидає відчуття того, що за ними йде справжнє полювання. Згодом їхні побоювання справджуються, що стає каталізатором подальших подій. Дивний незнайомець починає шантажувати дівчат через справи, скоєні їхніми батьками.

Не дивлячись на те, що серіал є четвертою екранізацією франшизи "Милі ошуканки", він може здивувати як нових глядачів, так і поціновувачів попередніх частин.

Документальні серіали 2004 року знайшли своє відображення у новій картині від HBO. Сюжет розгортається навколо автора кримінальних романів - Майкла Петерсона, який отримує трагічну звістку про вбивство своєї дружини. Проте ця подія - далеко не єдина неприємна новина. Саме Майкл стає головним підозрюваним під час розслідування.

Авторам вдалося освіжити погляд на цю історію та вразити як критиків, так і широку аудиторію. Варто відзначити й чудову акторську гру Коліна Ферта, який чудово увійшов у образ головного героя.

Життя молодого Аттікуса Блека сповнене неприємностей. Пройшовши Корейську війну, він повертається додому з надією на спокійне життя. Але в результаті - знаходить занедбаний будинок та не знаходить власного батька. Досить швидко він натрапляє на підказки і вирушає на пошуки разом із подругою та дядьком.

Ця історія поєднує в собі елементи детективу, містики та жаху. Водночас вона зачіпає важливі соціальні аспекти. Головний герой раз по раз зіштовхуватиметься з проявами расизму на своєму шляху.

Успішна екранізація відеогри - це скоріше виняток, ніж правило. Саме таким винятком і є "Останні з нас", знятий за мотивами однойменної гри. У центрі сюжету знаходяться два персонажі - контрабандист Джоел та дівчинка Еллі, які вимушені існувати в умовах смертельної пандемії, що невпинно знищує людство. Але Еллі - незвичайна дівчина, яка може стати ключем до порятунку цивілізації.

Завдяки чудовій акторській грі у глядачів є можливість пройнятися атмосферою антиутопічного світу та спостерігати за розвитком відносин двох абсолютно різних персонажів.

Детектив поліції у передмісті Філадельфії займається розслідуванням вбивств та зникненням людей. Проте факт наявності нерозкритих злочинів змушує населення ставити під сумнів професійні здібності героїні. Особисте життя Мейр також сповнене негараздів. Окрім розлучення їй довелося пережити втрату сина. Чи зможе вона пройти всі життєві випробування та досягти визнання?

Серіал здебільшого досяг успіху завдяки неймовірній грі Кейт Вінслет, яка зіграла роль Мейр Шиєн. Але при цьому операторська робота, постановка кадрів та інші технічні прийоми ідеально доповнили її та створили цікавий детектив із похмурою атмосферою.