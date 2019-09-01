Мама дзвонить тричі на день: Зеленський розповів про стосунки з батьками (відео)

Володимир Зеленський зізнався, що після вступу на посаду президента України став частіше спілкуватися зі своїми батьками, а також радитися з різних серйозних політичних питань. Про це глава держави розповів в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, з яким раніше разом знімався в серіалі "Слуга народу".

Зеленський розповів в інтерв'ю, присвяченому першим 100 дням роботи нового президента, що стосунки зі своїми батьком і матір'ю після обрання главою держави стали ще ближче.

"Вони стали ближче. Мама, як дзвонила мені три рази на день, так і відбувається", - говорить він.

Також Зеленський зазначив, що раніше з батьком вони дуже рідко говорили з різних причин, але зараз спілкування стало більше.

"Він мені каже речі, які я від нього не чув багато років. Він пишається мною. І, коли ми після розмови на ту чи іншу тему, на серйозні теми, він мені радить багато всього, а коли ми закінчуємо розмову, ми говоримо один одному "Я тебе люблю", - розповів президент.

Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів на посаді президента (Відео: YouTube / Телеканал 1 + 1)

Нагадаємо, що батьки Володимира Зеленського вже протягом багатьох років живуть в Кривому Розі, але недавно приїхали до Києва. Батькові Володимира, Олександру Семеновичу Зеленському, 71 рік. Він відомий в Кривому Розі і далеко за його межами професор, доктор технічних наук.

Фото: Олександр Семенович Зеленський, батько Володимира (соцмережі)

Батько Володимира Зеленського з 1995 року - завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту. Він є автором багатьох наукових статей і публікацій.

Мама Володимира - Римма Володимирівна, їй 67 років.

Фото: Володимир Зеленський з мамою в дитинстві (соцмережі)

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський не стримав емоції та нецензурно вилаявся у Верховній Раді при голосуванні за основу в першому читанні за законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. Проект постанови №1095 підтримали 363 голосами вже вночі 30 серпня, і результати народні обранці зустріли оплесками. У мережі показали відео, як приймали рішення.

Нагадаємо, що раніше Зеленський прокоментував можливість перегляду закону про мову.