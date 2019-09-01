Мама звонит три раза в день: Зеленский рассказал про отношения с родителями (видео)

Владимир Зеленский признался, что после вступления в должность президента Украины стал чаще общаться со своими родителями, а также советоваться по различным серьезным политическим вопросам. Об этом глава государства рассказал в интервью актеру Станиславу Боклану, с которым раньше вместе снимался в сериале "Слуга народа".

Зеленский рассказал в интервью, посвященному первым 100 дням работы нового президента, что отношения со своими отцом и матерью после избрания главой государства стали еще ближе.

"Они стали ближе. Мама, как звонила мне три раза в день, так и происходит", - говорит он.

Также Зеленский отметил, что раньше с отцом они очень редко говорили по разным причинам, но сейчас общение стало больше.

"Он мне говорит вещи, которые я от него не слышал много лет. Он гордится мной. И, когда мы после разговора на ту или иную тему, на серьезные темы, он мне советует много всего, а когда мы заканчиваем разговор, мы говорим друг другу "Я тебя люблю", - рассказал президент.

Зеленский дал интервью по случаю 100 дней в должности президента (Видео: YouTube / Телеканал 1+1)

Напомним, что родители Владимира Зеленского уже на протяжении многих лет живут в Кривом Роге, но недавно приехали в Киев. Отцу Владимира, Александру Семеновичу Зеленскому, 71 год. Он известный в Кривом Роге и далеко за его пределами профессор, доктор технических наук.

Фото: Александр Семенович Зеленский, отец Владимира (соцсети)

Отец Владимира Зеленского с 1995 года – заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Он является автором множества научных статей и публикаций.

Мама Владимира – Римма Владимировна, ей 67 лет.

Фото: Владимир Зеленский с мамой в детстве (соцсети)

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский не сдержал эмоции и нецензурно выругался в Верховной Раде при голосовании за основу в первом чтении за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Проект постановления №1095 поддержали 363 голосами уже ночью 30 августа, и результаты народные избранники встретили аплодисментами. В сети показали видео, как принимали решение.

Напомним, что ранее Зеленский прокомментировал возможность пересмотра закона о языке.