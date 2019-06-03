Маленький янгол: юна українка вразила суддів і глядачів "Голос. Діти"

Триває 5 сезон "Голос. Діти" (фото: tsn.ua)

"Голос. Діти" кожного випуску відкриває нові дарування

У другому випуску п'ятого сезону "Голос Діти" взяла участь маленька україночка - восьмирічна Дарина Віцан, яка виконала композицію "Квітка-душа" Ніни Матвієнко.

Нагадаємо, що в сезоні 2019 року тріо зіркових наставників представляють гурт "Время и Стекло", Джамала і Дзідзьо.

Дівчинка розповіла, що мріє стати дуже відомою співачкою, як Ніна Матвієнко, яку киянка Дарина вважає своїм кумиром.

"Я прийшла на "Голос", щоб показати, які гарні українські пісні", - каже дівчинка.

За кулісами Даринку підтримувала сама Ніна Матвієнко.

Першим до Дарини повернувся Дзідзьо, якого вона й обрала своїм зірковим тренером. А на очах у Джамали були сльози, коли вона побачила цього маленького янгола.

Після виступу до Дарини на сцену вийшла її кумир, Ніна Матвієнко, з якою дівчинка раніше не була знайома. Вони заспівали пісню "Квітка-душа" дуетом.

"Голос країни. Діти" 2019 - виступ Дарини Віцан вразив суддів (відео: YouTube/Голос країни)

Користувачі мережі також вразилися щирим виступом маленького янгола з Києва. Вони залишають безліч схвальних коментарів.

Маленьке янголятко. Неможливо не усміхатися, слухаючи її. Ніна Матвієнко молодець, не забила дівчинку своїм вокалом.

Така сонячна, мила дівчинка, просто диво. А голосочок тонененький і щирий.

Удачі, дівчинка-казка. Більше б таких діток хороших.

Янголята Дзідзьо.

"Голос країни. Діти" 2019 - виступ Дарини Віцан вразив суддів (скрін відео: YouTube/Голос країни)

Яке сонечко! А зустріч із Ніною Матвієнко - такий зворушливий момент!

Яке щастя, що такі світлі діти живуть серед нас.

Все добре, малятко супер.

Ніна Матвієнко просто мама українських пісень, і у виконанні її пісень не заплакати не можна. Просто літаєш небом України! А дівчинка супер!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту. Його називають вірогідним переможцем пісенного конкурсу.

Також ми писали про те, що одну з маленьких учасниць проекту "Голос. Діти" зацькували в мережі, коли з'ясували, що вона приїхала на конкурс з Москви.

Раніше ми повідомляли про те, як пройшов перший випуск п'ятого сезону проекту "Голос. Діти".