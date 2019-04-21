Чекаємо в Україні: Ані Лорак надихнула фанатів

Ані Лорак закликають їхати в Україну після 21 квітня
Ані Лорак порадувала фанатів новим фото, яке співачка після паузи опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
На знімку українська співачка, яка більшу частину часу проводить в Росії, у блискучому платті з вирізом, який оголює ноги артистки. Знімок, зазначимо, був зроблений під час зйомок кліпу на пісню "Я тебя ждала", що вийшов 16 квітня, і який вже встигли рознести фанати Кароліни.
Ані Лорак в новому образі порадувала фанатів (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники зраділи поверненню свого кумира в онлайн. Всі захоплюються її вбранням і відзначають сексуальність 40-річної артистки.
Разом з тим деякі шанувальники Ані Лорак з України чекають її концертів в нашій країні. Більше того, вони з упевненістю говорять, що після 21 квітня Кароліна легко зможе їздити в Україну "як раніше".
Нагадаємо, останній запис в обліковому Ані Лорак було зроблено 19 квітня. Тоді співачка опублікувала знімок, на якому вона в латексному вбранні. Це фото просто "убило" фанів - вони захопилися витонченою фігурою своєї улюблениці.
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак показала гарячі образи з останньої фотосесії.