ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чекаємо в Україні: Ані Лорак надихнула фанатів

STYLERПерсони    21.04.2019 - 21:41
Чекаємо в Україні: Ані Лорак надихнула фанатів
Ані Лорак (фото: соцмережі)

Ані Лорак закликають їхати в Україну після 21 квітня

Ані Лорак порадувала фанатів новим фото, яке співачка після паузи опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На знімку українська співачка, яка більшу частину часу проводить в Росії, у блискучому платті з вирізом, який оголює ноги артистки. Знімок, зазначимо, був зроблений під час зйомок кліпу на пісню "Я тебя ждала", що вийшов 16 квітня, і який вже встигли рознести фанати Кароліни.

Чекаємо в Україні: Ані Лорак надихнула фанатів

Ані Лорак в новому образі порадувала фанатів (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники зраділи поверненню свого кумира в онлайн. Всі захоплюються її вбранням і відзначають сексуальність 40-річної артистки.

  • Яка ж ви красуня, Кароліна! Як ваш колишній чоловік міг подивитися на іншу?
  • Кароліш, а давайте селфі або прямий ефір? Ну хоч на пару хвилинок. Ми сумуємо!
  • Шалено красива! Ваші образи в кліпі - це просто найкраще. Сподіваюся, ми почуємо "Я тебя ждала" на найближчих концертах!
  • Яка ви красуня! Ми дуже любимо вас. Нудьгували!
  • Куди ж ви пропали? Шалено нудьгував за вами...
  • Ми сумували за вами, наша любов.
  • Дуже красива! Неймовірно надихаєте! Чекаємо ще більше шикарних фотографій, щоб милуватися вашою красою!

Разом з тим деякі шанувальники Ані Лорак з України чекають її концертів в нашій країні. Більше того, вони з упевненістю говорять, що після 21 квітня Кароліна легко зможе їздити в Україну "як раніше".

  • Чекаємо вас в Україні вже з новим президентом!
  • Скоро побачимося в Києві!
  • Дуже хочеться, щоб ви заспівали цю пісню на сцені Палацу "Україна"!
  • "Я тебя ждала" - це Україна співає для вас, Кароліна!

Нагадаємо, останній запис в обліковому Ані Лорак було зроблено 19 квітня. Тоді співачка опублікувала знімок, на якому вона в латексному вбранні. Це фото просто "убило" фанів - вони захопилися витонченою фігурою своєї улюблениці.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак показала гарячі образи з останньої фотосесії.

Це бомба: Ані Лорак показала гарячі образи (багато фото) Перед дочкою не соромно? Ані Лорак рознесли за вульгарне вбрання
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся