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Ні про що: новий кліп Ані Лорак розчарував фанатів (відео)

STYLERЖиття    16.04.2019 - 12:21
Ні про що: новий кліп Ані Лорак розчарував фанатів (відео)
Ані Лорак випустила кліп Я тебя ждала і піддалася критиці фанатів (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак розчарувала прихильників авторською піснею

Ані Лорак розчарувала більшість фанів новою піснею "Я тебя ждала" і кліпом до неї, презентація якого відбулася 16 квітня. Співачка виклала в Instagram частину відео, що складається з першого куплета і приспіву.

Багатьом шанувальникам припав не до душі текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

Але найбільше розкритикували музичну складову нового синглу. Сам відеоряд був визнаний більш менш стерпним.

Ні про що: новий кліп Ані Лорак розчарував фанатів (відео)

Ані Лорак випустила кліп Я тебя ждала і піддалася критиці фанатів (скрін відео: instagram.com/anilorak/)

Коментатори пройшлися і по латексних костюмах, і по смисловому навантаженню композиції, і по музиці.

  • "Костюми і образи мимо каси... Якщо це символ того, що Ви стали сильніше і Вам не страшно бути однією, то латекс не відображає зміст цього, швидше вульгарність. Пісня - біль, та";
  • Ні про що. Мені теж не сподобалося. Чекаю, поки Кароліна знову закохається. Вистачить страждати про турка. Життя триває і чоловіків у світі багато достойніших";
  • На жаль... Але дійсно нудно і нецікаво... Хоча раніше пісні Ані Лорак просто обожнювала... Це була сила і міць, зараз не те";

Ні про що: новий кліп Ані Лорак розчарував фанатів (відео)

Ані Лорак випустила кліп Я тебя ждала і піддалася критиці фанатів (скрін відео: instagram.com/anilorak/)

  • "Пісня гарна, Кароліна - шикарна, браво! Ну ось тільки кліпи всі однотипні!"
  • "Текст зачепив, а музика - ні. Сумно";
  • "Пісня ні про що";
  • "Не зачепило";
  • "Я вас обожнюю багато років! Але чесно кажучи пісня висмоктана з пальця, а кліп, ну, таке. Раніше у вас роботи були цікавіше"
  • "А ми так чекали..."

Ані Лорак написала, що ця пісня відображає її нинішній душевний стан: "Ця історія зіткана з моїх почуттів, нехай ця музика зігріє серця", - підписала виконавиця відео.

Ані Лорак випустила кліп Я тебя ждала і піддалася критиці фанатів (скрін відео: instagram.com/anilorak/)

До речі, за день до офіційного релізу синглу в мережу злили повний текст пісні, і вже тоді деякі прихильники зазначили, що очікували більшого від Ані Лорак, і пісня - повний відстій.

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