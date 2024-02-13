ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макс Барских честно ответил, изменял ли ему любимый человек

Вторник 13 февраля 2024 09:00
UA EN RU
Макс Барских честно ответил, изменял ли ему любимый человек Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Макс Барских крайне редко рассказывает о своей личной жизни. Однако в этот раз он решил сделать исключение. Так, исполнитель честно ответил, была ли у него безответная любовь и изменяли ли ему когда-нибудь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Алексею Суханову.

Макс Барских рассказал о безответной любви

По словам знаменитости, он никогда сильно не влюблялся в человека. Однако артист знает, как это, когда чувства невзаимны.

"Я могу пострадать два, три, четыре дня. Максимум неделю. И потом, если я понимаю, что эта стена не пробивается, то меня разворачивает на 180 градусов. Я понимаю, если нет, то нет", - поделился исполнитель.

Раньше Макс часто влюблялся, однако все изменилось, и теперь певцу трудно снова почувствовать это чувство.

Макс Барских честно ответил, изменял ли ему любимый человек

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

"Я жду такого ощущения, когда ты любишь человека просто за то, что он существует, независимо от обстоятельств", - сказал Барских.

Когда же речь зашла за тему измен, артист отметил, что никогда не сможет простить любимого человека, если измена эмоциональная.

"Я могу сказать, что я бы наверняка не простил, но возможно простил. Были определенные моменты, в которых я прощал, но все потом повторялось. И когда я понимаю, что все повторяется, и ты не изменишь человека, то надо идти дальше", - подытожил исполнитель.

Ранее Макс Барских шокировал подробности своего детства.

Также онрассказал о своем самом большом страхе.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки Макс Барских Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Условия меняются. В каких странах сократят выплаты украинцам в 2024 году
Условия меняются. В каких странах сократят выплаты украинцам в 2024 году