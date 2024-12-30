Макс Барских рассказал о помощи женщинам, которые вернулись из плена

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артиста.

Автором благотворительной инициативы выступила Оксана Григорьева, советник по гендерным вопросам Командования Сухопутных Войск ВСУ, которая направлена на создание уникального реабилитационного центра.

"Мы должны заботиться о людях, которые вернулись из плена и нуждаются в нашей ежедневной поддержке и своевременном получении помощи в социальной адаптации. А также не забывать о тех, кто до сих пор находится в неволе. Именно для этого мы организуем сбор средств на создание реабилитационного центра", - прокомментировал Макс.

К слову, центр станет местом, где женщины смогут получить комплексную помощь для преодоления травм и возвращения к нормальной жизни.

Он предлагает индивидуальный подход к каждой женщине, с учетом ее потребностей: от консультаций с психологами до длительной реабилитации в камерной среде.

Программа создана с акцентом на заботу о душевном здоровье в условиях природы и покоя.

Помочь женщинам в реабилитации можно, присоединившись к сбору средств по ссылке.