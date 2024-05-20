Макс Барских пошутил о мобилизации во время концерта: как отреагировали украинцы

17 мая певец Макс Барских выступил с концертом в киевском Дворце спорта. Во время него артист решил пошутить относительно нового закона о мобилизации. Кто-то посмеялся вместе с исполнителем, а кому-то шутка не понравилась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу "Шо попало" .

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Так, во время выступления артист обратил внимание на количество мужчин в зале, назвав их "смелыми".

Он отметил, что это был последний день перед вступлением в силу нового закона о мобилизации.

"Сколько ребят в зале сегодня. Смелые-смелые... Что у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да? Все немножечко на стреме. Если честно, я тоже. Шутка", - сказал со сцены Макс.

Реакция украинцев

Сеть отреагировала на видео по-разному.

Макс Барских (фото: пресс-служба)

Люди бляха, він пройшов навчання, зрозумів що від творчості і концертів більше толку, тому що він дуже багато донатить і допомогає ЗСУ завдяки цьому!

Ого, який сміливий хлопець на сцені

Обережно, у коментарях душно

Ну звичайно, шо він не на стрьомі. Собі то непридатність вже давно купив

Люди у коментах не викупають рофла

Він же ніби теж був добровольцем на початку, у формі був... чи то показуха як завжди

Что известно о службе Макса Барских в ВСУ

Исполнитель в начале апреля 2022 года вступил в ряды ВСУ и отправился на обучение.

С первых дней войны у него возникло желание взять в руки оружие и защищать свою страну.

Музыкант даже прошел военную подготовку. Таким образом понял, что его оружие - это музыка.

Макс Барских в ВСУ (фото: (instagram.com/max_barskih))