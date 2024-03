Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу "Караоке на Майдані"

Как Барских выглядел в 2007 году

Тогда Николаю Бортнику (настоящее имя артиста) было всего 17 лет. Он решился попробовать свои силы на песенном шоу, которое было невероятно популярным. И Барских удалось получить возможность исполнить песню.

Во время общения с ведущим шоу Игорем Кондратюком артист заметно нервничал. Он стеснялся и смущался от шуток, но все же пытался настроиться на выступление.

Сначала Барских исполнил трек российского артиста Димы Билана Never let you go, а затем, попав в финал, выбрал песню группы Maroon 5 - хит This love.

Барских на шоу "Караоке на Майдані" - видео

Как Барских выглядит сейчас

Сейчас певцу 34 года. Он сделал немало "брутальных" тату и нередко выбирает стильные "луки". Барских носит короткую прическу, любит кожаные штаны и "верх" с открытыми руками.

Барских сейчас (фото: instagram.com/max_barskih)