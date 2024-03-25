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Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу "Караоке на Майдані"

Понедельник 25 марта 2024 09:51
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Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу "Караоке на Майдані" Первое появление Барских на телевидении произошло в 2007 году (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Полина Иваненко

Певец Макс Барских, который сейчас собирает миллионы прослушиваний и стал одним из самых успешных украинских артистов, начинал свою карьеру еще много лет назад. И впервые он заявил о себе в далеком 2007 году, тогда ему удалось выступить на шоу "Караоке на Майдані".

Как изменился Барских, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Википедия, архивное видео с выступлением артиста, размещенное на Facebook-странице издания "Слух".

Как Барских выглядел в 2007 году

Тогда Николаю Бортнику (настоящее имя артиста) было всего 17 лет. Он решился попробовать свои силы на песенном шоу, которое было невероятно популярным. И Барских удалось получить возможность исполнить песню.

Во время общения с ведущим шоу Игорем Кондратюком артист заметно нервничал. Он стеснялся и смущался от шуток, но все же пытался настроиться на выступление.

Сначала Барских исполнил трек российского артиста Димы Билана Never let you go, а затем, попав в финал, выбрал песню группы Maroon 5 - хит This love.

Барских на шоу "Караоке на Майдані" - видео

Как Барских выглядит сейчас

Сейчас певцу 34 года. Он сделал немало "брутальных" тату и нередко выбирает стильные "луки". Барских носит короткую прическу, любит кожаные штаны и "верх" с открытыми руками.

Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу &quot;Караоке на Майдані&quot;Барских сейчас (фото: instagram.com/max_barskih)

Кстати, недавно мы рассказывали, как Соловий попала на "Голос країни" и "вмазала" Кароль с Пономаревым.

Кроме этого, ранее стало известно, как живет предательница-одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из "Фабрики звезд".

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