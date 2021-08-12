Магучіх вперше прокоментувала фото з росіянкою: "я дуже шаную українських воїнів"

Заяву про скандал, який викликав хвилю обговорення серед українців, 19-річна Ярослава зробила у аеропорту відразу після повернення з Токіо.

Ярослава Магучіх на фото з росіянкою Марією Ласіцкене (instagram.com/vpshmagazine)

Так, Магучіх зауважила, що в її фотографії зі спортсменкою, яка представляла команду Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду) не було ніякої політичної позиції.

За словами дівчини, це звична справа на змаганнях, коли усі спортсмени вітають і обіймають один одного.

"Я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. І я дуже шаную наших воїнів, які б'ються за те, щоб ми могли виступати на міжнародній арені", - сказала вона.

Також дівчина висловилася про хейтерів.

"У нас свобода думки... Тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує, адже це той досвід для мене, який зробить мене сильнішою", - заявила Ярослава.



Тепер дівчину, яка, до слова, є молодшим лейтенантом ЗСУ, викликають "на килим" у Міністерство оборони України. На Ярославу чекає зокрема розмова з заступником міністра оборони Ганною Маляр.

Сама Маляр перед цим казала, що спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що наша країна зараз воює з Росією, тому це накладає певні обмеження та відповідальність на атлетів.