Фаріон про Магучіх: "я б повернула нагороду цього біосміття назад"

Ірина Фаріон розкритикувала олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх за те, що вона сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Більш того колишній нардеп назвала українську спортсменку "біосміттям".

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

Фаріон зазначила, що спорт, також само, як і релігія, є політичною категорією. І своїм вчинком Ярослава Магучіх на весь світ заявила, що ми з росіянами один народ. За її словами, спортсменка підтвердила тезу Путіна.

"Якби я керувала Олімпійським комітетом, або як це у нас називається в країні, я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад", - заявила Фаріон.

Вона також публічно звернулася до української спортсменки.

"Якби у тебе була дитина і її вбили, ти б обіймалася з вбивцею?", - запитала колишній нардеп.

Ірина Фаріон назвала Ярославу Магучіх "біосміттям" (відео: YouTube)

З чого почався скандал

На Олімпійських іграх 2020 в Токіо Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у стрибках у висоту. Після цього вона підійшла до росіянки Марії Ласіцкене і привітала її з "золотом". Дівчата також зробили спільне фото.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене (фото: instagram.com/vpshmagazine)

Це викликало хвилю обурення. Українку також розкритикували за це, оскільки вона є молодшим лейтенантом ЗСУ. У Міноборони попросили припинити цькування 19-річної спортсменки і дочекатися її коментаря.