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Україна завоювала дві нагороди в фіналі "Діамантової ліги": хто відзначився

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Швейцарія , Середа 08 вересня 2021 21:39
Україна завоювала дві нагороди в фіналі "Діамантової ліги": хто відзначився Фото: спортсменка Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль (instagram.com/rosya_dp)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках фіналу "Діамантової ліги" Україна відзначилась двома нагородами. Українські спортсменки здобули срібну та бронзову медалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Національного олімпійського комітету України.

Під час змагань зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула срібну медаль. Спортсменка встановила власний рекорд в сезоні - 2,03 метри.

Марина Бех-Романчук, зі свого боку, відзначилась бронзовою медаллю під час змагань зі стрибків у довжину.

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