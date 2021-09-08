Україна завоювала дві нагороди в фіналі "Діамантової ліги": хто відзначився
Фото: спортсменка Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль (instagram.com/rosya_dp)
В рамках фіналу "Діамантової ліги" Україна відзначилась двома нагородами. Українські спортсменки здобули срібну та бронзову медалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Національного олімпійського комітету України.
Під час змагань зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула срібну медаль. Спортсменка встановила власний рекорд в сезоні - 2,03 метри.
Марина Бех-Романчук, зі свого боку, відзначилась бронзовою медаллю під час змагань зі стрибків у довжину.