Магнітні бурі у грудні: накриє штормом навіть у новорічну ніч

Магнітні бурі у грудні 2020 року (Колаж РБК-Україна)

За прогнозами фахівців, напередодні Нового року Землю накриє метеоштормом

Магнітні бурі у грудні 2020 року продовжать тенденцію всього року. Частина геомагнітних сплесків будуть вельми помірними, в середині місяця накриє сильним штормом і за даними фахівців, голови будуть боліти навіть у новорічну ніч.

Невелика магнітна буря очікується вже в перші дні грудня – 3 і 4 числа. Можливе загальне погіршення самопочуття, головні болі, втрата концентрації, сонливість і дратівливість. Ще одна невелика буря очікується також 10 грудня.

А от з 18 по 22 грудня Землю накриє сильною магнітною бурею, пік якої припаде на 19 грудня. За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, ця буря буде дуже сильною і може призвести до серйозних наслідків. Її вплив відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

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Ще одна буря відвідає Землю наприкінці місяці – 30 та 31 грудня. Очікується, що вплив цього геомагнітного збурення буде відчуватися навіть у новорічну ніч.

Фахівці рекомендують у такі дні добре висипатись, правильно харчуватись та виключити з раціону важкі продукти та алкоголь.

Поліпшити самопочуття допоможуть прогулянки на природі, зниження фізичної активності, повноцінний відпочинок, контрастний душ або розслаблююча ванна.

Людям із хронічними захворюваннями треба уникати сильного навантаження і тримати під руками всі необхідні лікарські препарати та телефон для консультації з лікарем.

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