Магнитные бури в декабре: накроет штормом даже в новогоднюю ночь

Магнитные бури в декабре 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

По прогнозам специалистов, накануне Нового года Землю накроет метеоштормом

Магнитные бури в декабре 2020 года продолжат тенденцию всего уходящего года. Часть геомагнитных всплесков будут весьма умеренными, в середине месяца накроет сильным штормом и по данным специалистов, головы будут болеть даже в новогоднюю ночь.

Небольшая магнитная буря ожидается уже в первые дни декабря – 3 и 4 числа. Возможно общее ухудшение самочувствия, головные боли, потеря концентрации, сонливость и раздражительность. Еще одна небольшая буря ожидается также 10 декабря.

А вот с 18 по 22 декабря Землю накроет сильной магнитной бурей, пик которой придется на 19 декабря. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, эта буря будет очень сильной и может привести к серьезным последствиям. Ее воздействие почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости.

Скриншот

Еще одна буря посетит Землю в конце месяца – 30 и 31 декабря. Ожидается, что воздействие этого геомагнитного всплеска будет ощущаться даже в новогоднюю ночь.

Специалисты рекомендуют в такие дни хорошо высыпаться, правильно питаться и исключить из рациона тяжелые продукты и алкоголь.

Улучшить самочувствие помогут прогулки на природе, снижение физической активности, полноценный отдых, контрастный душ или расслабляющая ванна.

Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на День Святого Николая.

А также рассказывали о том, что врачи дали самые эффективные советы о том, как легко пережить магнитные бури.