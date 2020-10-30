Як легко перенести магнітні бурі: найбільш ефективні поради для метеозалежних

Як швидко поліпшити самопочуття під час магнітної бурі (Колаж РБК-Україна)

Фахівці дали прості поради про те, як пережити магнітні бурі без наслідків

Магнітні бурі у жовтні були настільки сильними, що на головні болі та погіршення самопочуття скаржилися навіть ті, хто не має схильності до метеозалежності.

За даними фахівців листопад також стане дуже складним місяцем і очікується не менше 7 геомагнітних сплесків, один з яких буде затяжним і дуже сильним. Як швидко впоратися з погіршенням самопочуття, розповіли у виданні The Lime.

Магнітні бурі у листопаді очікуються 1, 7, 16, 21, 24 і 25 листопада. Сильна геомагнітна активність прогнозується в період з 17 по 22 листопада і її пік очікується 21 листопада.

Практично кожна людина на планеті стикалася з тим, що самопочуття погіршувалося без всякої видимої на те причини. Це може бути занепад сил, головний біль, депресія, стрибки артеріального тиску, безсоння або сонливість, пригніченість і навіть погіршення настрою.

Фахівці стверджують, що спалахи в областях темних плям Сонця здатні мати вплив на людей. В космос падають частинки плазми, які на величезній швидкості мчать до інших планет. А коли вони досягають атмосфери Землі, то стають причиною геомагнітних коливань.

Тільки 10% населення Землі є метеочутливими та метеозалежними. Однак у дні сильних спалахів погіршення самопочуття або зміну в поведінці можна помітити навіть у маленьких дітей і цілком здорових дорослих.

Щоб пережити небезпечні дні максимально легко і без дискомфорту, фахівці радять:

За кілька днів до магнітних бур і під час них добре висипатися, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі, не братися за важку або монотонну роботу, а також максимально уникати будь-яких напружених ситуацій і конфліктів.

Пити воду у великій кількості, виключити з раціону жирну, гостру, смажену і солону їжу, алкоголь. В раціоні повинно бути більше здорових і легких продуктів, які не будуть перевантажувати організм.

Якщо є хронічні захворювання серцево-судинної системи, то всі необхідні ліки повинні бути під рукою. Також полегшить стан допоможуть трав'яні чаї з ромашкою, мелісою, настоянки з пустирником, валеріаною і шавлією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали ще один симптом коронавірусу.

А також розповідали про те, яких звичок потрібно дотримуватися, щоб уникнути інсульту.