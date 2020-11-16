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Синоптик розповів про погоду на День святого Миколая

Понеділок 16 листопада 2020 15:12
Синоптик розповів про погоду на День святого Миколая
Синоптик розповів про погоду на День святого Миколая (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні на святого Миколая буде холодною і сніжною

На свято святого Миколая в Україні можуть бути морози, а ось Новий рік пройде без снігу. Таку точку зору озвучив народний синоптик Леонід Горбань. За прогнозами експерта, 19 грудня температура повітря опуститься нижче 10 градусів морозу. Про це пише "Обозреватель".

Горбань прогнозує два періоди похолодання з мінусовими температурами – з 8 по 14 грудня і з 18 по 28 грудня. Під час першого періоду температура повітря опускатиметься до позначки -9...-11 градусів, протягом другого – до -10...-13 градусів.

З 18 по 20 грудня і з 27 по 28 грудня народний синоптик прогнозує сніг. Якщо вірити прогнозам Леоніда Горбаня, то 19 грудня в Україні може бути до -13 градусів морозу, а також не виключається потужний снігопад.

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що з перших чисел грудня ймовірно похолодання, потім до 10 числа може знову потеплішати. Втім, 9-11 грудня імовірна нова порція похолодання.

15 грудня можуть прийти плюсові температури, але на Миколая буде нічний мороз.

Раніше метеорологи також розповіли, якою буде погода у Києві взимку 2020-2021. Вони вважають, що в цьому сезоні синоптичні умови можуть бути непередбачувані.

Також ми писали, що в листопаді нас чекає затяжна магнітна буря.

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