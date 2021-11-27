Магнітні бурі в грудні 2021: з'явився повний календар небезпечних днів
Магнітні бурі виникають в результаті взаємодії обурених потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі. Таке обурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні.
Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.
Коли в грудні 2021 року очікуються магнітні бурі і як уберегти організм від їх впливу – читайте в матеріалі Styler.
Грудень на думку вчених, буде відносно спокійним місяцем. Очікується один сильний удар і кілька середньої інтенсивності.
Календар магнітних бур
1-2 грудня - невелика магнітна буря, триватиме кілька годин і не перевищить рівень в 4 бали.
9-13 грудня - сильна магнітна буря, яка може досягти в піковий час 7 балів.
21-23 грудня - тривала магнітна буря, яка в піковий час досягне 6 балів.
Які симптоми викликає магнітна буря
При середній інтенсивності магнітних коливань погіршення самопочуття можуть відчути метеозалежні люди, літні та люди з хронічними захворюваннями. При сильній бурі здоров'я може похитнутися й у здорових людей.
Можуть бути такі симптоми:
- Головний біль, запаморочення
- Порушення сну - сонливість або безсоння
- Роздратування, апатія, агресія, підвищена емоційність
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в кістках
- Перепади тиску, прискорене серцебиття
- Втрата апетиту, нудота
Як впоратися з організмом в дні магнітних бур
Медики рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня та обов'язково висипатися – не менше 7-8 годин на добу.
У такі дні варто знизити фізичні навантаження та емоційне напруження.
Вранці допоможе контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна.
У раціоні варто уникати жирної, гострої, солоної та шкідливої їжі. Кількість кави потрібно знизити, а алкоголь і нікотин – повністю виключити.
Поліпшити самопочуття допоможе невелика зарядка вранці, плавання, прогулянки на свіжому повітрі.
Людям з хронічними захворюваннями варто обмежити свої навантаження і більше відпочивати, а необхідні ліки тримати під руками.
У дні магнітних бур потрібно контролювати свої емоції, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти, суперечки та не скандалити.
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