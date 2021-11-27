Магнитные бури в декабре 2021: появился полный календарь опасных дней
Магнитные бури возникают в результате взаимодействия возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Такое возмущение геомагнитного поля может длиться от нескольких часов до нескольких дней и имеет разные уровни.
Геомагнитные колебания могут сильно влиять на самочувствие человека, а сильные бури даже нарушать работу электрических приборов.
Когда в декабре 2021 года ожидаются магнитные бури и как уберечь организм от их воздействия – читайте в материале Styler.
Декабрь по мнению ученых, будет относительно спокойным месяцем. Ожидается один сильный удар и несколько средней интенсивности.
Календарь магнитных бурь
1-2 декабря – небольшая магнитная буря, продлится несколько часов и не превысит уровень в 4 балла.
9-13 декабря – сильная магнитная буря, которая может достигнуть в пиковое время 7 балов.
21-23 декабря – продолжительная магнитная буря, которая в пиковое время достигнет 6 баллов.
Какие симптомы вызывает магнитная буря
При средней интенсивности магнитных колебаний ухудшение самочувствия могут почувствовать метеозависимые люди, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. При сильной буре здоровье может пошатнуться и у здоровых людей.
Могут быть такие симптомы:
- Головная боль, головокружение
- Нарушения сна - сонливость или бессонница
- Раздражение, апатия, агрессия, повышенная эмоциональность
- Обострение хронических заболеваний
- Ломота в костях
- Перепады давления, учащенное сердцебиение
- Потеря аппетита, тошнота
Как справиться с организмом в дни магнитных бурь
Медики рекомендуют придерживаться правильного распорядка дня и обязательно высыпаться – не менее 7-8 часов в сутки.
В такие дни стоит снизить физические нагрузки и эмоциональное напряжение.
Утром поможет контрастный душ, вечером – расслабляющая ванна.
В рационе стоит избегать жирной, острой, соленой и вредной пищи. Количество кофе нужно снизить, а алкоголь и никотин – полностью исключить.
Улучшить самочувствие поможет небольшая зарядка утром, плавание, прогулки на свежем воздухе.
Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить свои нагрузки и больше отдыхать, а необходимые лекарства держать под руками.
В дни магнитных бурь нужно контролировать свои эмоции, избегать стрессов, не ввязываться в конфликты, споры и не скандалить.
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