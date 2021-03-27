Магнітні бурі будуть йти одна за одною: названі найнебезпечніші дні

Магнітні бурі в кінці березня і в першій половині квітня принесуть людям багато неприємних моментів. Фахівці прогнозують кілька затяжних магнітних бур поспіль і кожна буде достатньо сильною, щоб її вплив відчули не тільки метеозалежні люди.

Як буде штормити магнітними бурями в кінці березня і на початку квітня, розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Магнітні бурі у кінці березня

Найсильніша магнітна буря накриє Землю вже в неділю, 28 березня. Вона триватиме три дні поспіль – до 30 березня. Рівень цієї магнітної бурі – G1, 5 балів. А це означає, що самопочуття буде погіршуватися у багатьох жителів на планеті.

Особливо небезпечно поєднання цієї магнітної бурі з різким перепадом погоди та настанням повного місяця. Всі ці фактори можуть подіяти не найкращим чином на здоров'я людей.

Магнітні бурі у квітні

Перша магнітна буря у квітні очікується 2 числа. Вона буде середньої інтенсивності, але головний біль, погіршення самопочуття та апатія будуть присутні.

Наступна магнітна буря прийде 8 квітня і її пік очікується 10 квітня. Тривалість цього шторму – 3 дні й найвища інтенсивність очікується 10 квітня. Вона досягне рівня 5 балів.

Після цього магнітна буря накриє Землю 16-17 квітня. Ця буря знову стане дуже інтенсивною і досягне рівня 5 балів – G1. Це означає, що погіршення самопочуття два дні буде супроводжувати багатьох жителів планети.

Магнітні бурі у кінці березня - початку квітня

Як магнітні бурі впливають на людей

Такі різкі перепади та каскади магнітних бур можуть подіяти навіть на абсолютно здорових людей. Можуть бути проблеми зі сном, відчуття сильної втоми, порушення працездатності, дратівливість, скачки артеріального тиску, головні болі, сонливість і погіршення хронічних захворювань.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Фахівці рекомендують дотримуватися розпорядку дня, знизити активність і не перенапружувати організм.