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Магнитные бури будут идти одна за другой: названы даты самых опасных дней

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 16:00
Магнитные бури будут идти одна за другой: названы даты самых опасных дней Магнитные бури начнут атаковать одна за другой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в конце марта и в первой половине апреля принесут людям много неприятных моментов. Специалисты прогнозируют несколько затяжных магнитных бурь подряд и каждая будет достаточно сильной, чтобы ее воздействие почувствовали не только метеозависимые люди.

Как будет штормить магнитными бурями в конце марта и начале апреля, рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в конце марта

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю уже в воскресенье, 28 марта. Она будет длиться три дня подряд – до 30 марта. Уровень этой магнитной бури – G1, 5 баллов. А это значит, что самочувствие будет ухудшаться у многих жителей на планете.

Особенно опасно сочетание этой магнитной бури с резким перепадом погоды и наступлением полнолуния. Все эти факторы могут подействовать не самым лучшим образом на здоровье людей.

Магнитные бури в апреле

Первая магнитная буря в апреле ожидается 2 числа. Она будет средней интенсивности, но головная боль, ухудшение самочувствия и апатия будут присутствовать.

Следующая магнитная буря придет 8 апреля и ее пик ожидается 10 апреля. Длительность этого шторма – 3 дня и самая высокая интенсивность ожидается 10 апреля. Она достигнет уровня 5 баллов.

После этого магнитная буря накроет Землю 16-17 апреля. Эта буря снова станет очень интенсивной и достигнет уровня 5 баллов – G1. Это значит, что ухудшение самочувствие два дня будет сопровождать многих жителей планеты.

Магнитные бури будут идти одна за другой: названы даты самых опасных дней

Магнитные бури в конце марта - начале апреля

Как магнитные бури влияют на людей

Такие резкие перепады и каскады магнитных бурь могут подействовать даже на совершенно здоровых людей. Могут быть проблемы со сном, ощущение сильной усталости, нарушение работоспособности, раздражительность, скачки артериального давления, головные боли, сонливость и ухудшение хронических заболеваний.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют придерживаться распорядка дня, снизить активность и не перенапрягать организм.

  • Соблюдать режим сна и спать не менее 8 часов в сутки
  • Делать утреннюю зарядку и гулять на свежем воздухе
  • Не ввязываться в ссоры, конфликты, споры и не проявлять агрессию.
  • Отказаться от вредной, жирной и жареной пищи, от алкоголя.
  • Снизить количество кофе в рационе, и увеличить количество обычной воды.
  • Можно принимать контрастный душ, вечером – расслабляющую ванную. Если есть возможность – плавать в бассейне.
  • Людям с хроническими заболеваниями стоит под руками держать необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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