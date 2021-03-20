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Магнітні бурі на порозі: на вихідних буде сильно штормити голови

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 09:48
Магнітні бурі на порозі: на вихідних буде сильно штормити голови Магнітні бурі накриють Землю в кінці березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у березні 2021 року можуть доставити масу неприємностей не тільки людям з метеочутливістю, але і всім іншим. У найближчий тиждень Землю накриє двома затяжними ударами поспіль.

Фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН назвали дати магнітних бур у другій половині березня і розповіли, як впоратися з погіршенням самопочуття.

Найближча магнітна буря очікується невелика, але вона затягнеться на три дні поспіль – з 19 по 21 березня. Цей невеликий геошторм може сильно зіпсувати вихідні дні метеочутливим людям.

Самопочуття може погіршитися у багатьох людей

Фахівці попереджають, що магнітні коливання можуть викликати: головні болі, слабкість і втому, порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатію.

Кінець березня принесе сильний метеоудар

З 28 по 30 березня Землю накриє сильним геомагнітним штормом. Крім того, що він триватиме три дні поспіль, його рівень буде набагато вище – G1. А це означає, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті. При таких сильних бурях можуть спостерігатися порушення в роботі техніки, збій мобільного зв'язку.

Магнітні бурі на порозі: на вихідних буде сильно штормити голови

Скріншот

Як знизити напругу в такі дні

Фахівці рекомендують обмежити фізичні навантаження в дні магнітних бур, відкласти далекі поїздки за кермом і постаратися дотримуватися режиму дня і харчування.

Також варто:

  • Дотримуватися режиму сну і відпочивати не менше 8 годин на добу
  • Робити ранкову зарядку і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
  • Уникати конфліктних ситуацій, не вплутуватися у сварки
  • В раціоні віддати перевагу легкій та здоровій їжі, виключити смажене, жирне, гостре та алкоголь.
  • Кількість кави знизити або замінити чаєм. А ось води варто пити побільше.
  • Вранці можна прийняти контрастний душ, а ввечері – розслаблюючу ванну.
  • Можна поплавати в басейні
  • Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, пляшечку з водою і телефон. А також – більше відпочивати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог назвала способи позбавлення від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

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