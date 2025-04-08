Мадонна и Элтон Джон помирились после 25 лет вражды. Что стало причиной длительного конфликта?

Конфликт между Мадонной и Элтоном Джоном начался еще в 2002 году, когда Джон раскритиковал песню певицы к фильму "Умри, но не сейчас", назвав ее "худшей мелодией Бонда".

На церемонии Q Awards в 2004 году он заявил: "Мадонна - лучший живой артист? Да пошли вы!".

С тех пор отношения между ними становились только более напряженными, и артисты неоднократно обменивались острыми замечаниями.

Однако накануне стало известно, что знаменитости помирились на съемках Saturday Night Live.

"Мы наконец закопали топор войны", - написала в своем Instagram исполнительница. Мадонна и Элтон Джон (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна призналась, что недавнее выступление Элтона Джона на SNL заставило ее вспомнить, как в молодости она была большим поклонником его творчества.

"В детстве я всегда чувствовала себя аутсайдером, и его выступление помогло мне понять, что это нормально - быть не таким, как все, выделяться, идти менее проторенной дорогой. На самом деле это было необходимо", - добавила она.

В посте звезда также призналась, что сожалеет о таких отношениях со своим кумиром детства.

"Мне сказали, что Элтон Джон будет музыкальным гостем на SNL, и я решила уйти", - поделилась артистка. Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

В ответ на комментарии Мадонны музыкант поблагодарил ее за поддержку во время его выступления.

Он также выразил благодарность за то, что певица смогла простить его за "болтливую речь".

"Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше огорчает то, что сейчас в мире царит раскол", - написал Джон.

Певец добавил, что как он, так и Мадонна получили поддержку от сообществ, которым угрожает опасность по всему миру, и что он надеется на будущее сотрудничество, чтобы сделать "великие дела" для тех, кто в этом нуждается. Элтон Джон (фото: instagram.com/eltonjohn)