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Что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигуры

Вторник 01 октября 2024 16:00
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Что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигуры Фото: Что выбирает на завтрак Мадонна (instagram.com/madonna)
Автор: Людмила Жукова

Королева поп-музыки Мадонна в свои 66 лет выглядит безупречно. Все благодаря правильному питанию и действительно работающим тренировкам.

Что ест звезда на завтрак и секрет ее безупречной фигуры - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что ест Мадонна

В молодости Мадонна была пышкой и не отрицает, что имела склонность к набору веса. Однако благодаря невероятной силе воли и упорству ей удалось держать свой вес под контролем.

Что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигурыПевица обладает невероятной силой воли (фото: instagram.com/madonna)

Многие годы певица имеет непревзойденную физическую форму. Как известно, Мадонна придерживается макробиотической диеты, она никогда не ест.

  • мясо,
  • колбас,
  • хлеба,
  • молочки,
  • сладостей,
  • жареного.

Мадонна также добавляет в свой рацион бобы, орехи, рыбу и семена.

Что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигурыМадонна придерживается макробиотической диеты (фото: uaeu.top)

Как известно, польза от этих продуктов состоит в том, что они обогащены витаминами и микроэлементами. Так, они богаты клетчаткой, витамином Е и витаминами группы В, железом, медью, цинком, магнием, антиоксидантами, ненасыщенными жирными кислотами, углеводами, белком, фитохимикатами и водой.

Ее физическими нагрузками занимается личный тренер, ежедневно разрабатывающий новые упражнения, чтобы избежать монотонности и обеспечить организму постоянный вызов. Мадонна особенно любит йогу, танцевальный фитнесс и пилатес, дополняя их кардио- и силовыми тренировками.

Что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигурыМадонна смотрится безупречно в свои 66 лет (фото: instagram.com/madonna)

Главный секрет физических нагрузок Мадонны – это групповые занятия. Чтобы зарядиться энергией и положительными эмоциями во время тренировок, она приглашает друзей и близких. В такой атмосфере, по ее мнению, занятия становятся более эффективными и приятными, а время в спортзале проходит быстрее.

Что ест на завтрак Мадонна

Свое утро знаменитость начинает со стакана свежего сока, а летом предпочитает арбузный. На завтрак Мадонна употребляет пропаренный бурый рис с яйцами, ягодами и овсяными хлопьями.

Распорядок дня Мадонны

Мадонна рекомендует придерживаться распорядка дня при любых обстоятельствах. На все ваши развлечения, тренировки, отдых и работу должно быть четко отведено время. Важно стараться не нарушать график, так ведь организм привыкнет к режиму и поможет вам поддерживать себя в форме.

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В материале использованы источники - HelloMagazine, DailyMail, Instagram Мадонны.

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