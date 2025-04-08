Мадонна і Елтон Джон помирилися після 25 років ворожнечі. Що стало причиною тривалого конфлікту?

Конфлікт між Мадонною та Елтоном Джоном розпочався ще у 2002 році, коли Джон розкритикував пісню співачки до фільму “Помри, але не зараз”, назвавши її "найгіршою мелодією Бонда".

На церемонії Q Awards у 2004 році він заявив: “Мадонна - найкращий живий артист? Та пішли ви!”.

З того часу стосунки між ними ставали лише напруженішими, і артисти неодноразово обмінювалися гострими зауваженнями.

Однак напередодні стало відомо, що знаменитості помирилися на зйомках Saturday Night Live.

"Ми нарешті закопали сокиру війни", - написала у своєму Instagram виконавиця. Мадонна та Елтон Джон (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна зізналася, що нещодавній виступ Елтону Джона на SNL змусив її згадати, як у молодості вона була великим шанувальником його творчості.

"У дитинстві я завжди почувала себе аутсайдером, і його виступ допоміг мені зрозуміти, що це нормально - бути не таким, як усі, виділятися, йти менш второваною дорогою. Насправді це було необхідно", - додала вона.

У пості зірка також зізналася, що жалкує про такі відносини зі своїм кумиром дитинства.

"Мені сказали, що Елтон Джон буде музичним гостем на SNL, і я вирішила піти", - поділилася артистка. Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

У відповідь на коментарі Мадонни музикант подякував їй за підтримку під час його виступу.

Він також висловив вдячність за те, що співачка змогла пробачити його за "балакучу мову".

"Я вдячний, що ми можемо рухатись уперед. Мене все більше засмучує те, що зараз у світі панує розкол", - написав Джон.

Співак додав, що як він, так і Мадонна отримали підтримку від спільнот, яким загрожує небезпека по всьому світу, і що він сподівається на майбутню співпрацю, щоб зробити "великі справи" для тих, хто цього потребує. Елтон Джон (фото: instagram.com/eltonjohn)