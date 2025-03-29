Покоряя тренд в TikTok: Мадонна удивила бриллиантовым украшением на зубах (видео)
Американская поп-дива Мадонна поразила своих поклонников новым видео в TikTok. Покоряя тренд на платформе, она продемонстрировала блестящее украшение на зубах с лазуритом и бриллиантами.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok звезды.
Как Мадонна покорила TikTok
Неожиданно для пользователей видеоплатформы Мадонна начала появляться у них в рекомендациях. Покоряя тренд под трек рэпера That Mexican OT "Hardest Ese Ever", она подняла палец ко рту и продемонстрировала свои бриллиантовые грилзы с лазуритом. Декоративное украшение, которое надевают на зубы, очень распространено среди представителей хип-хоп индустрии.
"Однозначно стоит больше, чем моя машина", - пошутил один из комментаторов.
Мадонна показала роскошные грилзы (коллаж: РБК-Украина)
Кстати, Мадонна не впервые демонстрирует украшение. Ранее на программе "The Tonight Show with Jimmy Fallon" в 2022 году она рассказала, что заказала аксессуар в качестве подарка себе на 64-й день рождения.
66-летняя Мадонна позировала на видео в черном халате, а также с бриллиантовым ожерельем в виде креста.
@madonna original sound - SOPH
Как отреагировали в сети
Появление звезды смутило и приятно поразило пользователей. Одни начали спрашивать, как ей удается выглядеть так роскошно в возрасте, другие были удивлены роскошью ее украшений, а некоторые вообще не узнали певицу.
- "Не знал, что Мадонна была такая бандитка".
- "Впервые вижу Мадонну в своих рекомендациях".
- "Мадонна всегда была "такой" девушкой".
- "Я не знаю почему, но Мадонна такая культовая, будто она есть в книгах по истории или принадлежит к голливудским легендам, таким как Мэрилин Монро".
- "Мадонна выиграла этот челлендж".
Заинтересовал некоторых юзеров и тот факт, что знаменитость записывала тренд в уборной.
- "Мадонна, я не хочу спрашивать, но разве мы имеем честь присутствовать в туалете вместе с тобой?"
- "Мадонна, ты в туалете делаешь тренд?"
- "Или я одна заметила, что она в туалете?"
Ролик собрал более 4 миллионов лайков, более 20 тысяч комментариев и 124 тысячи сохранений.
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