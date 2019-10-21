Лютий треш і угар від Укрзалізниці: перевізник потрапив у черговий скандал (відео)

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через електричку Мукачево-Львів. Монополіст на ринку залізничних перевезень, схоже, не дуже піклується про комфорт своїх пасажирів. Адже якщо треба їхати, поїдеш стоячи, з тарганами, пеклом влітку і холодом взимку, - мабуть так вважають в Укрзалізниці.

Цього разу на перевізника у Facebook поскаржилася студентка Катерина Артюхова, що проїхалася з пригодами в електричці.

За словами дівчини, через те що перевізник скасовує рейси на маршруті або знімає вагони, електричка Мукачево-Львів їздить настільки набитою, що провідник просто фізично не може дістатися до пасажирів.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/kate.artyukhova)

Катерина порівняла поїздку з твістером, в якому замість кольорових кружків доводиться переступати через людей.

"Коротко про подорож електричкою Мукачево-Львів: твістер від Укрзалізниці: замість кольорів переступати через людей. А якщо серйозно, це лютий... треш і угар. Я так ще ніколи не їздила (а ця електричка таки бачила багато). Моя психіка, правда, включила захист і від моменту, коли ми втиснулися в тамбур, я травила жартики", - пише пасажирка.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: facebook.com/kate.artyukhova)

Варто відзначити, що весела братія студентів побачила в цьому пригоду. Ну а для пасажирів з дітьми або літніх людей такий вояж тривалістю майже чотири години стає справжньою мукою.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/kate.artyukhova)

Користувачі назвали поїздку "атракціоном для соціопатів" і вирішили, що Укрзалізниця, скасовуючи рейси на популярному маршруті, просто береже Карпати від людей.