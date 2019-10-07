Ставлення як до худоби: Укрзалізниця потрапила в новий скандал (фото)

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову "радує" своїх пасажирів

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через поїзд Ужгород - Одеса. На головного українського залізничного перевізника поскаржилася в Facebook пасажирка Оксана Камінська, яка їхала поїздом зі Львова до Одеси.

Дівчина була приголомшена, коли вийшла зранку в коридор і побачила величезну вівчарку без намордника, яка була прив'язана повідком до купе біля туалету. Собака лежала в коридорі, перегороджуючи пасажирам шлях до санвузла.

"Господар спить, в туалет не пройти. Собака смерділа псиною, і чи це нормально в пасажирському поїзді Ужгород-Одеса... І скільки ще до людей в нашій країні будуть ставитися як до худоби?... Чому ми оплачуючи квиток їдемо в бруді? Я не проти собак, але є норми і правила перевезення особливо великих собак", - скаржиться пасажирка.

Варто відзначити, що господар тварини, який їхав з полювання, в цей час мирно спав. Абсолютно незрозуміло, чому провідник вагона допустив подібне.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com)

Варто відзначити, що користувачі мережі виступили на захист тварини, але дехто все ж згоден з дівчиною - адже власник собаки порушив ряд правил перевезення тварини, серед яких є пункт про намордник.

"Єдине, що повинен був зробити господар, так це викупити квитки в цьому купе щоб собака спокійно їхала всередині і ніхто б не обурювався!" - пише коментатор.

"Читаю коментарі і розумію, що жоден з присутніх не відкрив правила і не прочитав їх... Так от, собака ростом в холці вище 45 см повинна бути в купе, на повідку і в наморднику..." - помітив ще один користувач.

"Якщо собака для вас бруд, то мені дуже шкода вас. Що ж тоді у вашій голові - ви прямо рознюхали, як вона смердить? Особисто мене лякають люди, які не люблять собак! Цим все сказано! Злісні!" - висловилася черговий юзер.