Лютый трэш и угар от Укрзализныци: перевозчик попал в очередной скандал (видео)

Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за электрички Мукачево-Львов. Монополист на рынке железнодорожных перевозок, похоже, не очень заботится о комфорте своих пассажиров. Ведь если надо ехать, поедешь стоя, с тараканами, пеклом летом и холодом зимой, - видимо так считают в Укрзализныце.

В этот раз на перевозчика в Facebook пожаловалась студентка Екатерина Артюхова, проехавшаяся с приключениями в электричке.

По словам девушки, из-за того что перевозчик отменяет рейсы на маршруте или снимает вагоны, электричка Мукачево-Львов ездит настолько набитой, что проводник просто физически не может добраться до пассажиров.

Укрзализныця угодила в скандал (фото: facebook.com/kate.artyukhova)

Екатерина сравнила поездку с твистером, в котором вместо цветных кружков приходится переступать через людей.

"Коротко о путешествии электричкой Мукачево-Львов: твистер от Укрзализныци: вместо цветов переступать через людей. А если серьезно, это лютый... трэш и угар. Я так еще никогда не ездила (а эта электричка таки видела много). Моя психика, правда, включила защиту и от момента, когда мы втиснулись в тамбур, я травила шуточки", - пишет пассажирка.

Укрзализныця угодила в скандал (видео: facebook.com/kate.artyukhova)

Стоит отметить, что веселая братия студентов увидела в этом некое приключение. Ну а для пассажиров с детьми или пожилых людей такой вояж продолжительностью почти четыре часа становится настоящей пыткой.

Укрзализныця угодила в скандал (скрин: facebook.com/kate.artyukhova)

Пользователи назвали поездку "аттракционом для социопатов" и решили, что Укрзализныця, отменяя рейсы на популярном маршруте, просто бережет Карпаты от людей.