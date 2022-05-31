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"Раша, гудбай": в Україні заборонять пісні російських артистів (але не всіх)

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Вівторок 31 травня 2022 18:14
"Раша, гудбай": в Україні заборонять пісні російських артистів (але не всіх) Колаж РБК-Україна: Рада хоче заборонити пісні багатьох російських виконавців в Україні
Автор: Володимир Костирін

В Україні хочуть заборонити публічне відтворення пісень російських артистів, проте для деяких виконавців, громадян країни-агресора, зроблять винятки.

Відповідний законопроект №7273-Д зареєстрований у Верховній Раді і вже представлений висновок Комітету про розгляд.

Авторами законодавчої ініціативи "про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" стала група народних депутатів з різних фракцій, представники Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та інших комітетів.

Метою законопроекту є наповнення ефірів українських радіостанцій вітчизняною музикою через збільшення частки пісень українською мовою, а також заборона відтворення музичної продукції з РФ, пояснює заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у своєму Facebook.

Які обмеження готують російським артистам

  • заборона на публічне виконання, показ, демонстрацію музичних творів, здійснених або створених співаком, який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином країни, визнаної Радою державою-агресором, тобто РФ;
  • створення переліку російських виконавців, які засуджують агресію проти України - твори таких співаків дозволять використовувати. Заяву про включення в такий список потрібно подати в СБУ, а вести й оновлювати перелік буде РНБО;
  • заборона на проведення гастролей, учасниками яких є співаки, які є громадянами РФ (крім тих, що є в переліку).

Що ще пропонується

  • збільшення з 35% до 40% частки пісень державною мовою на радіо;
  • збільшення до 75% добового обсягу ведення передач державною мовою;
  • заборона відтворювати в автобусах музики, звуків фільмів або інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку;
  • заборона відтворювати музику в таксі без згоди всіх пасажирів.

Кого з російських артистів не торкнуться заборони

У разі схвалення Радою закону, до переліку дозволених в Україні виконавців потраплять представники російського шоу-бізу, які відкрито виступали проти повномасштабної військової агресії Кремля проти нашої країни.

Таким чином, в українців буде можливість слухати пісні в ефірах і відвідувати концерти, наприклад, Андрія Макаревича, Земфіри, Алли Пугачової, можливо Максима Галкіна (хоч він і висловився проти війни ще 24 лютого, але був у "чорному списку" Мінкульту України), Валерій Меладзе, FACE, Noise MC, Oxxxymiron та інших.

А також тих російських музикантів, які зараз вважають за краще триматися "осторонь" і досі не висловлювали публічно свою незгоду з російською інтервенцією, але все ще попереду... так що перелік напевно буде розширюватися.

Раніше ми розповідали, які російські зірки вже покинули "немиту Росію" і закликають так зробити інших.

Нагадаємо, днями в Ізраїлі скасували концерти російської співачки Олени Ваєнги, фанатки Путіна. До речі, перед цим там же скасували всі концерти коміка-українофоба Нурлана Сабурова.

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