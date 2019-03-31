Ляшко проголосував з порушенням на виборах: що тепер буде

Олег Ляшко (Віталій Носач, РБК-України)

На виборах президента України Олег Ляшко голосував з порушенням закону

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії України, порушив закон під час голосування на виборах президента України. Про це повідомляє комітет виборців України.

Олег Ляшко під час голосування на одній з дільниць продемонстрував у присутності телекамер та інших виборців бюлетень з результатами свого голосування, що категорично заборонено відповідно до ст. 7 Закону "Про вибори президента України".

У комітеті виборців України пояснили, що згідно ст.7 цього закону, голосування на виборах президента України має бути таємним. А фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців у кабінці для таємного голосування, а також демонстрація результатів волевиявлення виборців у приміщенні для голосування - заборонені і це порушення таємниці голосування.

Вибори президента України: Ляшко проголосував разом з дружиною

У статті 159 Кримінального Кодексу України (Порушення таємниці голосування) йдеться:

"Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що вилилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі, карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо, коли з'являться результати екзит-полів.

А також розповідали про те, що під Дніпром бюлетені зберігають у каструлях і холодильниках.