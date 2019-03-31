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Стало відомо, коли з'являться результати екзит-полів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 12:11
Стало відомо, коли з'являться результати екзит-полів
Фото: вибори 2019 (РБК-Україна)

На виборах 2019 фінальні підсумки Національного екзит-полу з'являться після 23:00

На виборах 2019 прес-конференції представників Національного екзит-полу почнуться після обіду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що на 14:00 запланована прес-конференція, присвячена поточній звітності про хід опитування респондентів на виході з виборчих дільниць, вірогідним проблемам і складнощам, які можуть виникнути у інтерв'юерів під час збору даних.

Увечері о 19:45 розпочнеться прес-конференція, на якій оприлюднять результати опитування (станом на 18:00). А на 23:00 заплановано оприлюднення фінальних даних станом на 20:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний екзит-пол на виборах 2019 проведуть три соціологічних центри. Зокрема, мова йде про фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова.

Раніше також директор фонду "Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна зазначила, що більшість громадян довіряють результатам екзит-полів, які будуть проведені на виборах президента. В той же час не довіряють даним опитувань 35% виборців.

 

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