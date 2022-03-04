У Львівській області тимчасово не працюють лінії 101 і 103: куди дзвонити

У Львові та області виникли проблеми з роботою стаціонарних телефонів.Тому тимчасово не працюють лінії 101, 103 та 112.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Зокрема, це нові номери, за якими можна додзвонитися до "швидкої", ДСНС та поліції.

Раніше ми повідомляли, що через обстріли російських окупантів сотні тисяч українців залишилися без газу.

Також ми повідомляли, як діяти у разі відсутності водопостачання.

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