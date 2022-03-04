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У Львівській області тимчасово не працюють лінії 101 і 103: куди дзвонити

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П'ятниця 04 березня 2022 15:29
У Львівській області тимчасово не працюють лінії 101 і 103: куди дзвонити Лінії 101 і 103 у Львівській області (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові та області виникли проблеми з роботою стаціонарних телефонів.Тому тимчасово не працюють лінії 101, 103 та 112.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Зокрема, це нові номери, за якими можна додзвонитися до "швидкої", ДСНС та поліції.

Номери замість "101" (ДСНС):

  • для абонентів Київстар +380969632583;
  • для абонентів Lifecell;
  • +380639815841;
  • +380639812547;
  • для абонентів Vodafon +380995218203.

Номери замість "103" ("швидка"):

  • +380679058744;
  • +380679058561.

Резервні номери "102" (поліція):

  • 0963225167;
  • 0680205581;
  • 0680971708;
  • 0989579718;
  • 0683109186;
  • 098182890.

Також резервний номер лінії служби екстреної допомоги "112" – +380322596031.

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