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Через обстріли російських окупантів сотні тисяч українців залишилися без газу

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 15:08
Через обстріли російських окупантів сотні тисяч українців залишилися без газу Фото: сотні українців лишилися без тепла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сотні тисяч українців залишилися без газу через постійні обстріли російських окупантів. Найгірша ситуація спостерігається в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оператора ГТС України.

Зазначається, що станом на 4 березня залишаються відключеними 13 газорозподільних станцій. Без тепла лишилися десятки міст та селищ України з сотнями тисяч споживачів.

Важка ситуація в населених пунктах Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігова, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань та Олешки.

"Критична ситуація у м. Щастя. На межі зупинки газопостачання до м. Торецьк (ГРС Дзержинськ), вже зупинені у зв'язку з обстрілами газорозподільної інфраструктури котельна та хлібозавод", - йдеться у повідомленні.

Також газопостачання припинене в Сєверодонецьку.

Оператор додав, що, не дивлячись на постійні атаки та обстріли РФ, спеціалісти продовжують виконувати свою обов'язки та відновлюють газопостачання.

Нагадаємо, 3 березня в місті Енергодар, де розташовується найбільша в Європі АЕС, через обстріли відсутнє водопостачання та частково електроенергія.

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